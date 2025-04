Rechter wil zich niet uitlaten over Schiphol-zaak

De rechter in Haarlem doet geen uitspraak in het kortgeding van de luchtvaartsector tegen de Staat. De gedwongen krimp van Schiphol lijkt daarmee weer een stukje dichterbij te komen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft zich niet-ontvankelijk verklaard in het kortgeding van de luchtvaartsector tegen de Staat en de Royal Schiphol Group (RSG) vanwege de krimpplannen voor de luchthaven. De samenwerking van BARIN, IATA, de KLM-groep, Delta Air Lines, TUI, vrachtorganisatie ACN en Airlines for America stelt dat de krimp van Schiphol naar 478.000 vluchten in strijd is met Europese wet- en regelgeving. Bovendien zijn de eisers van mening dat minister Madlener (PVV) commentaar van de Europese Commissie klakkeloos naast zich neerlegt.

Volgens Brussel voldeed het Actieplan Omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 van minister Barry Madlener (PVV), waar de krimpplannen deel van uitmaken, niet aan de zogeheten Balanced Approach. Volgens deze procedure moeten eerst alle alternatieve routes verkend zijn voordat een ingrijpend besluit als krimp doorgang kan vinden. De minister leek echter niet zwaar te tillen aan deze stellingname door Brussel en stelt -ondanks kritiek uit de Tweede Kamer- dat aan alle richtlijnen voldaan is.

De rechter in Haarlem stelt dat partijen sinds 4 april beroep kunnen aantekenen tegen het besluit tot wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze bestuursrechtelijke weg zou, volgens het vonnis, ‘voldoende waarborgen’ bieden om een vergelijkbaar resultaat te bereiken als in dit kort geding. Ook wordt door de rechter gesteld dat door een inhoudelijke uitspraak in dit geding de rechtsbescherming voor omwonenden via de bestuursrechter mogelijk in het geding komt.

Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel BARIN hoopt snel op duidelijkheid in plaats van het voortdurende getouwtrek rond de krimpplannen. ‘BARIN heeft kennis genomen van de uitspraak en we beraden ons op volgende stappen. Voor de sector en omwonenden is nu snel duidelijkheid nodig, mede gelet op de planning van het winterseizoen. Helaas heeft het ministerie van IenW de kritiekpunten van de Europese Commissie tot nu toe bot naast zich neer gelegd en houdt vast aan krimp.’ Ook roept Fruitema de minister op om de sector en de politiek inzage te geven in de communicatie met Brussel over Schiphol: ‘Het ministerie moet deze kritiekpunten adresseren. Een recente brief van de Europese Commissie vraagt hier glashelder om. Deze brief moet nu eindelijk openbaar worden gemaakt. We vragen ons sterk af waarom dat tot nu toe niet is gebeurd’

De eisende partijen kunnen na inwerkingtreding van het Versneld Luchthavenverkeersbesluit -dat gepland staat op 8 mei- rechtstreeks in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.