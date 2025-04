Rode cijfers en zorgen bij Air France-KLM

De donkere wolken blijven zich samenpakken boven Air France-KLM op de beurs. Het bedrijf heeft het zwaar en gevolgen lijken onvermijdelijk.

Het aandeel Air France-KLM, dat in 2025 een daling van 10 procent noteert, heeft sinds gisteren de titel van laagste Europese koers/winst-verhouding (k/w) veroverd onder bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard euro. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappijcombinatie wordt laag gewaardeerd.

Dat het al een tijdje niet zo goed ging bij de luchtvaartreus was al bekend. Toch zullen de bevindingen op de financiële markten de zorgen niet verminderen. De vakbonden liggen intussen op ramkoers met de leiding over de cao en 10 procent van de capaciteit van de vluchten op de lange afstand wordt de komende zomer niet gebruikt door onderbezetting. In afwachting van de kwartaalcijfers laat Air France-KLM zoals gebruikelijk niets van zich horen. Wel wordt er door betrokkenen volop gespeculeerd over de vervolgstappen van het concern.

De Nederlandse tak, KLM, staat volgens ingewijden aan de vooravond van een ontslagronde. De luchtvaartmaatschappij zet in op kostenbesparing en ziet zich naar verluidt gedwongen om 250 banen te schrappen. De aangekondigde maatregel maakt deel uit van een strategie die in oktober 2024 werd gepresenteerd, met als doel het bedrijfsresultaat structureel met 450 miljoen euro te verbeteren. KLM wil hiermee een solide basis leggen voor de toekomst en de concurrentiepositie van de maatschappij versterken.

Herziene samenwerking?

Ook worden de problemen bij KLM door betrokkenen gezien als excuus voor Air France om de touwtjes meer in handen te nemen binnen de samenwerking. Sinds de coronacrisis blijft KLM financieel achter op Air France terwijl de Franse tak in eerdere jaren juist het zorgenkind was. Dat het met minder goed gaat betekent ook een minder sterke positie voor KLM binnen de samenwerking en tegenover topman Ben Smith. Al eerder hintte Smith op minder banen bij KLM als gevolg van de krimp van Schiphol. Ook zouden de eerder genoemde 250 arbeidsplaatsen die bij KLM zouden verdwijnen overgeheveld kunnen worden naar Parijs.