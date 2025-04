Boeing krabbelt op: cijfers minder slecht in 2025

Boeing lijkt weer de weg omhoog te vinden na een aantal financieel moeilijke jaren. De eerste kwartaalcijfers van 2025 bewijzen de positieve trend voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Boeing behaalde in het eerste kwartaal een omzet van 19,4 miljard Amerikaanse dollar (€17,1 miljard). Terwijl Boeing in het eerste kwartaal van 2024 nog een operationeel verlies leed van $86 miljoen, zag het bedrijf nu winst van $461 miljoen (€406 miljoen). Na belastingen blijft het bedrijf, met een nettoverlies van $31 miljoen, verlies lijden, maar vergeleken met een jaar eerder is het een grote stap voorwaarts.

Een belangrijke pijler van de groei is de significante daling van de uitgaven van het bedrijf. In het eerste kwartaal van vorig jaar gaf Boeing $3,3 miljard uit. Een jaar later is dat bedrag ruim gehalveerd naar slechts $1,6 miljard.

Vliegtuigen

Ook de vliegtuigproductie van Boeing steeg. Een belangrijk hoofdpijndossier is de 737 MAX. Na verschillende incidenten met het toestel, met het Alaska Airlines-incident als de druppel, mocht de fabrikant slechts 38 MAX-vliegtuigen bouwen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Lange tijd werd dat bij lange na niet behaald maar die productie groeit inmiddels gestaag. Boeing-topman Kelly Ortberg verwacht ergens dit jaar het maandelijkse 737 MAX-maximum te behalen.

Ook het totaal aantal leveringen nam toe. In het eerste kwartaal van 2024 leverde het Amerikaanse bedrijf 83 vliegtuigen af aan haar klanten, een jaar later steeg dat aantal naar 130. Verder verwacht Boeing dat de productie van de 787 op termijn zal stijgen van de huidige vijf naar zeven toestellen per maand.

Spanningen

Hoewel dit positieve cijfers zijn voor Boeing, is de toekomst allerminst zeker, mede door de grote wereldwijde spanningen rondom de wereldwijde handelsoorlog van Trump. China heeft bijvoorbeeld laten weten dat Boeing-vliegtuigen niet langer welkom zijn in het land, en verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben al machines teruggestuurd naar Amerika.

Bovendien wil het 777X-programma vooralsnog niet vlotten en loopt het grote vertragingen op. Dat heeft te maken met de problemen waarmee Boeing de afgelopen jaren te maken heeft gehad. Dat heeft als resultaat dat er ook weinig is nagedacht over de toekomst van het bedrijf.