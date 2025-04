KLM lanceert zonnige bestemming op grijze dag

Terwijl het in Nederland woensdag regende in grote delen van het land en donderdag de lucht niet veel mooier is, lanceert KLM een nieuwe winterbestemming. Op de nieuwe bestemming is in ieder geval volop zon te verwachten.

Vanaf komend najaar vliegt KLM naar Bridgetown, Barbados. Het eiland in de Caraïben, met ruim 260.000 inwoners, is een populaire vakantiebestemming. Bridgetown staat bekend vanwege de helderblauwe wateren, gele zandstranden en de vele tropische planten en bomen. Ook is de lokale cultuur rijk aanwezig in de Caraïbische hoofdstad.

Desondanks kent Bridgetown geen directe vluchten naar Nederland. Andere Nederlandse maatschappijen als TUI en Corendon zijn niet te vinden op het eiland. Daar wil KLM vanaf komend najaar verandering in brengen. Vanaf de start van het winterseizoen, dat op 26 oktober begint, verbindt KLM Amsterdam drie keer per week met Barbados.

KL783

KLM vloog de route al eerder. In het winterseizoen van 2021 en 2022 voerde KLM vlucht KL783 drie keer week uit. Dat gaat de Nederlandse maatschappij opnieuw doen. De vluchten vinden plaats op dinsdag, donderdag en zondag. Verder zet KLM een Boeing 787-9 in op de route die plaats biedt aan dertig Business Class-passagiers, 21 premium economy en 224 economy-reizigers.

Op elk van de drie dagen vertrekt de Boeing 787-9 om 09:35 vanaf Schiphol. Volgens het schema komt het KLM-toestel om 13:35 lokale tijd aan in Bridgetown. Na een korte stop van anderhalf uur, vliegt de machine door naar Georgetown, Guyana, waar het 16:40 lokale tijd arriveert. Vervolgens vliegt de machine om 18:00 uur lokale tijd terug naar Amsterdam waar het om 08:00 de volgende dag arriveert.