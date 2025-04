Lockheed Martin wil ‘Ferrari’ maken van F-35

Boeing heeft dan wel het overheidscontract in de wacht gesleept maar Lockheed Martin ziet zichzelf nog steeds als de bouwer van de straaljager van de toekomst. De ambities zijn groot.

Hoewel Lockheed Martin niet als winnaar uit de bus kwam bij het Amerikaanse Next-Generation Air Dominance (NGAD)-programma, geeft de vliegtuigbouwer zich allerminst gewonnen. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers sprak CEO James Taiclet over een ambitieus plan: de F-35 zodanig upgraden dat het toestel 80 procent van de capaciteiten van de nieuwe F-47 haalt – en dat voor de helft van de kosten.

Lockheed verloor het miljardenproject voor het zesde generatie gevechtsvliegtuig aan Boeing, dat eind maart officieel werd aangekondigd als bouwer van wat de F-47 moet worden. Dit stealthtoestel moet in de toekomst samen met autonome drones opereren. Toch kijkt Lockheed vooruit. ‘Mijn uitdaging aan het aeronautische team is: laten we 80 procent van de capaciteiten van een zesde generatie toestel behalen, voor de helft van de prijs’, zei Taiclet. ‘En dat is iets dat we daadwerkelijk gaan uitvoeren’, voegde hij eraan toe. Volgens de topman waren de ingenieurs van het concern niet met de opdracht akkoord gegaan

‘Vijfde generatie plus’

Taiclet introduceerde het concept van ‘fifth-gen plus’, waarin Lockheed de kennis en technologieën die zijn ontwikkeld voor de NGAD-aanbieding, wil toepassen op bestaande platforms zoals de F-35 en F-22. Nieuwe sensortechnologieën, verbeterde stealth-methodes, tracking-systemen en langeafstandswapens vormen de kern van deze aanpak. ‘We gaan de F-35 nemen en er een Ferrari van maken. Een soort NASCAR-upgrade’, aldus een zelfverzekerde Taiclet. Lockheed kiest ervoor om het verlies van het NGAD-contract te accepteren en geen bezwaar aan te tekenen.

Kwartaalcijfers

Lockheed Martin rapporteerde een sterke kwartaalwinst van €1,58 miljard, een stijging ten opzichte van €1,40 miljard vorig jaar. Met een winst per aandeel van €6,77 overtrof het bedrijf ruimschoots de verwachtingen van analisten (€5,90). Het aandeel Lockheed steeg dinsdag met 0,82% naar €429,74.