Russen azen op nieuwe Boeing-vliegtuigen

Hoewel een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne ver weg lijkt, hebben de Russen naar verluidt al wel wensen op tafel gelegd. Eén van die wensen betreft een deal voor vliegtuigen van Boeing.

Volgens persbureau Bloomberg hebben de Russen het verzoek op tafel gelegd als onderdeel van een staakt het vuren-akkoord met Oekraïne. De Russen zouden op zoek zijn naar nieuwe vliegtuigen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer; om welk model het gaat, is niet bekend. Rusland wil de vliegtuigen betalen van de ruim 280 miljard dollar aan bevroren Russische tegoeden in de VS.

Het verzoek komt op een opvallend moment. Juist nu de Verenigde Staten in een escalerende handelsoorlog verwikkeld zijn met China. Vorige week bleek dat China niet langer nieuwe Boeing-toestellen toestaat. Rusland zou deze vliegtuigen kunnen overnemen. De Russen hebben wel te maken met concurrentie, ook in India en Maleisië keken maatschappijen met interesse naar de afgestoten Boeing-toestellen bestemd voor de Chinese markt.

Vrede

De Amerikanen reageerden snel door te benadrukken dat zij de handel niet eerder met de Russen zouden hervatten voordat er een staakt het vuren is bereikt in Oekraïne. Woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad Brian Hughes bevestigde dat de VS ‘niet eerder zou beginnen met enige gesprekken over economische verplichtingen voordat een staakt het vuren is bereikt’.

Tot nu toe lijkt vrede dan ook ver weg. Ondanks pogingen van de Amerikaanse president Trump om snel een akkoord te bereiken, waarbij hij volgens betrokkenen vrijwel de gehele onderhandelingspositie van Oekraïne weggaf, blijkt Moskou nog altijd niet bereid concessies te doen. Steeds weer stelt de regering van Poetin nieuwe voorwaarden voor een blijvend staakt het vuren.

Sukhoi

Als Rusland daadwerkelijk nieuwe Boeings koopt, is het nog de vraag om welke modellen het gaat. Het land investeerde de afgelopen jaren enorm in Russische Sukhoi-vliegtuigen. Onder meer het Sukhoi Superjet-programma, ook wel bekend als MC 21, ontving grote investeringen voor de ontwikkeling van de machine.