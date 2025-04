Transavia schrapt nieuwe route vanwege Russische invloed

Transavia France schrapt de route tussen Parijs Orly en de Servische hoofdstad Belgrado. Het bedrijf geeft als reden ‘interne zaken’. De werkelijke reden lijkt echter anders te zijn.

Er zou zich een probleem voordoen zodra Transavia haar vliegtuigen zou bijtanken op de luchthaven van de Servische hoofdstad. Het bedrijf dat het vliegveld van kerosine voorziet, Naftna Industrija Srbije (NIS), is voor meer dan vijftig procent eigendom van Russische bedrijven. Vanuit de Verenigde Staten bestaan er nog altijd sancties voor bedrijven die voor meer dan vijftig procent in handen zijn van Russische eigenaren.

NIS heeft verschillende aandeelhouders, waaronder het Russische bedrijf Gazprom Neft, dat vijftig procent van de aandelen bezit. Verder zijn de aandelen als volgt verdeeld: 6,15 procent van Gazprom, 29,87 procent van de Servische staat en de resterende 13,98 procent is in handen van andere kleinere aandeelhouders. De dreigende sancties zouden eigenlijk al in februari ingaan, maar de Amerikaanse regering stelde die actie uit tot eind april.

Geboekt

Transavia zou eigenlijk begin april al starten met haar nieuwe route. Door de problemen rondom de Servische luchthavenfaciliteiten stelde de budgetvlieger haar eerste vlucht naar Belgrado uit tot begin juli. Inmiddels blijkt dus dat de route volledig van tafel is verdwenen en voorlopig ook niet terugkeert. Het vluchtschema voorzag twee wekelijkse vluchten. De eerste passagiers hadden reeds een reis geboekt.

Niet ongebruikelijk

Dat een luchtvaartmaatschappij een route stopzet is niet ongebruikelijk. Dat gebeurt regelmatig om allerlei redenen. De keuze van Transavia is opmerkelijk, zeker omdat het niet de eerste luchtvaartmaatschappij is die met deze problemen kampt.

Ook de Oost-Europese budgetvlieger Wizz Air tankt elders. Sinds januari dit jaar heeft de luchtvaartmaatschappij meerdere van haar Airbus A321neo’s in het Servische Belgrado gestationeerd, waarna ze snel moest handelen. Inmiddels tanken de vliegtuigen in onder andere Budapest, Hongarije en Timisoara, Roemenië. Dat heeft geen verdere invloed op het vluchtschema.