UPS houdt vast aan betrouwbare 757

In Europa zijn ze niet vaak te zien maar in Amerika blijft het toestel populair: de 757. Ook nu de leeftijd serieus oploopt houdt pakketvervoerder UPS vast aan 757 en de betrouwbare PW2000-turbofanmotor.

UPS ziet ook in de toekomst nog een belangrijke rol weggelegd voor de Boeing 757 en de motoren van Pratt & Whitney die veel van deze toestellen aandrijven. De Amerikaanse pakketgigant heeft 75 Boeing 757’s in actieve dienst, met een gemiddelde leeftijd van bijna 32 jaar. Sommige exemplaren naderen zelfs de 38 jaar. Bijna de helft van deze toestellen wordt aangedreven door de PW2000-turbofanmotor die in de jaren ’80 speciaal werd ontwikkeld voor de Boeing 757. En juist deze motor blijft nog altijd in gebruik bij vrachtmaatschappij UPS.

Geen modernisering maar bewezen betrouwbaarheid

Hoewel die leeftijden indrukwekkend zijn, is er voor UPS geen reden om afscheid te nemen van de klassiekers. Integendeel: het bedrijf heeft een tienjarig onderhoudscontract afgesloten met Delta Tech Ops, de onderhoudsdivisie van Delta Air Lines, om de PW2000-motoren in topconditie te houden. ‘Delta Tech Ops is verheugd om een MRO-contract (Maintenance, Repair and Overhaul) met UPS aan te kondigen voor het onderhoud van de Pratt & Whitney PW2037-motoren’, aldus een woordvoerder. Het contract geldt voor de volledige 757-vloot van UPS die met deze motoren is uitgerust en beslaat de komende tien jaar. Dat Delta wordt ingeschakeld, is geen toeval. De luchtvaartmaatschappij was de eerste gebruiker van de PW2037 bij de introductie van de Boeing 757-200. Ook vandaag de dag vliegt Delta nog met ruim 110 Boeing 757’s, voornamelijk van het type -200.

Geen haast om te vernieuwen

Voor UPS is dit een duidelijk signaal dat de Boeing 757 – en met name de PW2000 – nog lang niet is afgeschreven. Met gespecialiseerde ondersteuning van Delta lijkt het vrachttype nog zeker een decennium door te kunnen, ondanks de leeftijd. In een tijd waarin duurzaamheid, innovatie en vervanging van oude toestellen volop besproken worden, kiest UPS dus bewust voor betrouwbaarheid, ervaring en bewezen technologie.