Passagier dwingt A319 tot landing in Berlijn

Een Finnair Airbus A319 was woensdag onderweg van de Finse hoofdstad Helsinki naar Zürich toen het toestel noodgedwongen een tussenstop moest maken in Berlijn. De oorzaak was een opvallende passagier.

De Airbus A319, registratie OH-LVC, vertrok woensdagmiddag 23 april rond 13:30 uur vanaf Helsinki Airport. Al gauw bleek er een vervelende passagier aan boord te zitten. Het zou gaan om een 42-jarige man uit Finland, aldus de Finse politie. De man schopte in de rondte, schreeuwde het uit en spuugde zijn medepassagiers helemaal onder. Bovendien hield hij een stewardess vast terwijl zij hem vroeg haar los te laten.

De piloot moest ingrijpen want de situatie was onhoudbaar. Hij maakte daarom een tussenstop op de luchthaven van Berlijn Brandenburg waarna autoriteiten de man uit de A319 leidden. Ook de medepassagiers aan boord werd gevraagd of er getuigen waren die verklaringen wilden afleggen.

De driftkikker onderging een alcoholtest waaruit bleek dat hij 1,27 promille alcohol in zijn bloed heeft zitten. Vanwege de administratieve procedure hielden agenten 2,200 euro achter waarna ze de man wegstuurden van het vliegveld. De Duitse autoriteiten hebben de zaak overgedragen aan de Finse politie die de zaak afhandelt. De A319 vertrok uiteindelijk rond 18:40 richting Zürich.

Onder de stoel

Het is niet zeldzaam dat passagiers zich zodanig misdragen. Wel is het vrij opmerkelijk dat deze A319 een tussenstop maakte halverwege de route. Er zijn meerdere incidenten waarbij passagiers ongeoorloofde hoeveelheden alcohol nuttigen voorafgaand aan een vlucht. Om die reden zei Ryanair-topman Michael O’Leary vorig jaar zelfs een alcohollimiet in te willen stellen aan boord.

Volgens voormalig KLM-purser Martin Heck is het niet altijd even makkelijk dronken reizigers te herkennen. ‘Je moet heel alert zijn. Je kunt zelf één of twee glazen wijn hebben aangeboden, maar ze kunnen zelf nog een fles wodka onder de stoel hebben liggen. Dat zie je niet altijd’, aldus Heck in een interview met EenVandaag.