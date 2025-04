AIVD: Nederland belangrijke hub voor luchtvrachtaanslagen

Nederland was een belangrijke locatie in de voorverkenningen voor aanslagen met brandbommen en explosieven in luchtvrachtpakketten. AIVD-topman Akerboom benadrukt dat Nederland niet de bestemming was.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) maakte het nieuws donderdag 24 april bekend. Volgens de dienst was Nederland een belangrijke spil in het verkenningsproces. De aanslagplegers zouden brandbommen en explosieven in luchtvrachtpakketten via Nederland naar andere landen willen sturen.

Het gaat tot nu toe om lege pakketten, die slechts als oefenmateriaal gebruikt werden. Deze lege pakketten zijn door de AIVD onderschept en onderzocht. De afkomst en de bestemming van de lege cargo maakte de dienst niet bekend. Topman Erik Akerboom spreekt van verkenningen: ‘Nederland was niet het doelwit, maar we hebben wel gezien dat er logistieke verkenningen hebben plaatsgevonden’.

Rusland

De Poolse geheime dienst arresteerde afgelopen oktober al meerdere personen die dergelijke pakketten zouden hebben verstuurd namens een buitenlandse geheime dienst. Deze mensen verstuurden pakketten met brandbommen en verborgen explosieven via koeriersdiensten als DHL naar verschillende landen in Europa. De meeste van deze konden worden teruggeleid naar Rusland.

DHL

Het nieuws verklaart twee incidenten met brandbommen in distributiecentra van DHL afgelopen oktober. In twee dagen tijd kwam naar buiten dat zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk ternauwernood ontsnapten aan grote vliegrampen in de zomer van 2024. In Duitsland brandde een grote loods af als gevolg van een te vroeg ontbrande brandbom in Leipzig. Datzelfde gebeurde eveneens in het Britse Birmingham. De ogen waren ook toen al op Rusland gericht.

De antiterrorisme-eenheden vrezen dat deze incidenten onderdeel zijn van een bredere Russische campagne in Europa, waarbij sabotage wordt gepleegd door spionnen. Thomas Haldenwang, hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendiensten, spreekt van agressief gedrag. ’We observeren agressief gedrag van de Russische inlichtingendiensten, waarbij mensenlevens in gevaar komen. Het beïnvloedt alle gebieden van onze vrije samenleving,’ aldus Haldenwang.