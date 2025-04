Belgische overheden azen op aandeel in Brussels Airport

In België liggen regeringspartijen met elkaar in de clinch over dertig procent van de aandelen van Brussel Zaventem. De huidige eigenaar, een Canadese investeringspartij, wil van de aandelen af.

Het Belgische dagblad De Tijd meldde donderdag dat de deal tussen de Canadese investeringspartij OTPP en het Australische Macquarie op losse schroeven staat. De Australiërs zouden dertig procent van de aandelen in Brussel Zaventem overnemen maar zagen daar toch vanaf wegens het hoge prijskaartje. Vrijdagochtend berichtte de Tijd dat de Belgische en Vlaamse overheden de deal zouden willen overnemen.

De federale overheid zou via de investeringsmaatschappij SFPIM vijftien procent van de aandelen overnemen, en de Vlaamse overheid via PMV eveneens vijftien procent. De precieze verdeling wordt nog onderhandeld. Daarbij zou voor elk van de partijen een bedrag van €1,3 miljard gemoeid zijn. De federale regering bezit reeds 25 procent plus één aandeel en zou daarmee naar een controlerend belang van veertig procent stijgen. De Vlaamse regering beschikt momenteel over één à twee procent van de aandelen.

De deal is met name interessant voor N-VA, de grootste partij in zowel de federale als de Vlaamse regering. De Vlaams-nationalistische partij van premier Bart De Wever pleitte tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar al voor een gedeeltelijke overname van het overheidsbelang in Brussels Airport, gelegen in Vlaanderen, door de Vlaamse regering.

Clinch

De Vlaamse regeringspartijen liggen om die reden in de clinch met de Franstalige Liberale Hervormingspartij (MR). Zaventem is, na de haven van Antwerpen, de tweede belangrijkste economische motor van het land. Een groter belang van de Vlaamse overheid in de luchthaven betekent dat de Walen een deel van de controle kwijtraken.



De Waalse liberalen stellen dit echter niet zo. Zij beargumenteren dat de huidige verhouding tussen overheid en private partijen adequaat is en dat een grotere betrokkenheid van de federale overheid in de nationale luchthaven niet wenselijk is. Sterker nog, volgens de Waalse liberalen heeft de federale overheid er simpelweg onvoldoende financiële middelen voor. ‘De [federale, red.] overheid moet geen miljarden – die ze niet heeft – betalen voor een groter belang in een bedrijf [Zaventem, red.] dat nu al heel goed draait’, aldus een Waals-liberale bron.

Contra-intuïtief

Volgens de Waalse liberalen is het plan van de N-VA bovendien contra-intuïtief. De zogenaamde Arizona-coalitie, vernoemd naar de partijkleuren die overeenkomen met de vlag van de Amerikaanse staat Arizona, wil overheidsbelangen juist verkopen om geld op te halen voor investeringen in defensie. Maar volgens hoge regeringsbronnen valt de aankoop van dit belang in ieder geval te overwegen. ‘De luchthaven is net een echt strategisch belang. Over andere participaties kan je wel iets anders zeggen’, klinkt het.