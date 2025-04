Indiase vliegtuigen niet meer welkom in Pakistan

De diplomatieke spanning tussen India en Pakistan is weer ernstig bekoeld. Pakistan weert nu Indiase maatschappijen uit zijn luchtruim.

Na een bloedige terreuraanslag in het Indiase deel van Kasjmir, waarbij 26 doden vielen, is het conflict tussen India en Pakistan in rap tempo geëscaleerd. Als vergeldingsmaatregel heeft Pakistan het luchtruim gesloten voor alle Indiase luchtvaartmaatschappijen. India houdt Pakistan verantwoordelijk voor de aanslag en heeft als reactie het Indus-waterverdrag uit 1960 per direct opgeschort. Dit verdrag regelt hoe beide landen omgaan met de watervoorraden van de rivier de Indus. Daarnaast sluit India een belangrijke grensovergang met Pakistan, wijst het Pakistaanse diplomaten uit en trekt het de visa van Pakistaanse burgers in. Pakistan ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag en beschuldigt India ervan het incident te gebruiken als voorwendsel om politieke druk op te voeren.

Gevolgen voor de luchtvaart

Pakistan neemt inmiddels ook tegenmaatregelen. Het land heeft per 24 april alle handelsbetrekkingen met India bevroren en heeft zijn luchtruim gesloten voor alle vluchten van Indiase luchtvaartmaatschappijen. Air India meldt dat door de luchtruimsluiting sommige intercontinentale vluchten -onder meer naar Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Europa en het Midden-Oosten- langere omwegen zullen moeten nemen. ‘Deze onverwachte luchtruimsluiting ligt buiten onze macht’, aldus de maatschappij in een verklaring. Ook IndiGo, de maatschappij van Pieter Elbers, waarschuwt voor vertragingen en verstoringen in het internationale netwerk: ‘Vanwege de huidige situatie en het gesloten Pakistaanse luchtruim kunnen enkele van onze internationale vluchten hinder ondervinden. We doen er alles aan om de overlast voor passagiers te beperken.’