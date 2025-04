Nederlandse Spitfire vliegt voor het eerst na 85 jaar

Voor liefhebbers van historische vliegtuigen werd een droom afgelopen week werkelijkheid. Een Spitfire Mk.I, na een grondige renovatie, vloog dinsdag 22 april voor het eerst na 85 jaar.

De Supermarine Spitfire Mk.I P9372 werd in 1940 gebouwd door Woolston Factory in Southampton. Het vliegtuig voltooide haar eerste vlucht op 22 februari van dat jaar waarna het toestel werd overgedragen aan het No. 92 ‘East-India’ Squadron van de RAF.

Op 9 september 1940 nam de machine deel aan de befaamde Battle of Britain. Hoewel de Britten de slag wonnen, overleefde deze Spitfire het gevecht niet. Piloot William C. Watling was in gevecht geraakt met een Duitse Messerschmitt Bf 109 toen hij werd neergeschoten boven Biggin Hill, ten zuidoosten van Londen. Het vliegtuig ging neer om 17:30 uur.

Watling slaagde erin gebruik te maken van zijn parachute in de Spitfire maar hij landde met heftige brandwonden aan zijn handen en in zijn gezicht. Na een behandeling in het Queen Victoria ziekenhuis begon de piloot opnieuw aan zijn vliegcarrière. Vier maanden later, op 7 februari 1941, kwam Watling op tragische wijze om het leven tijdens een testvlucht bij slecht weer

Restanten

De restanten van de Spitfire met registratie P9372 werden uiteindelijk in de jaren ’70 opgegraven bij Biggin Hill. De onderdelen werden vervolgens gedoneerd aan het Tonbridge Battle of Britain Museum. Uiteindelijk kocht de Spitfire historicus en Biggin Hill Heritage Hangar oprichter Peter Monk het wrak in 2016. Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd kocht het toestel in 2019 over en hij liet het restaureren.

Na jarenlang met uiterste precisie aan het wrak te hebben gewerkt, maakte de machine op 22 april haar eerste vlucht na herstel onder registratie G-CLIH. De restaurateurs hebben de machine in haar originele kleuren gestoken en veel aandacht besteed aan de details. Het is de vijfde luchtwaardige Spitfire Mk.I die nog rondvliegt. De machine wordt overgedragen aan de Nederlandse Stichting Spitfires Flying Vintage, registratie PH-CAM.