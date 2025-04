Koning Willem-Alexander maakt carrièrestap bij KLM

Koning Willem-Alexander blijft doorvliegen bij de KLM. De vliegende vorst gaat zich laten omscholen voor het vliegen op de Airbus A320.

Koning Willem-Alexander mag dan wel de officiële pensioenleeftijd voor KLM-piloten hebben bereikt, maar van stoppen is absoluut geen sprake. Ons staatshoofd viert dit jaar niet alleen zijn 58e verjaardag, maar ook zijn veertigjarig jubileum als piloot. Tijdens een recent staatsbezoek aan Kenia liet de Koning weten voorlopig nog niet te denken aan een afscheid als piloot. ‘Ik heb geen verplichting om te vliegen, voor mij is het een hobby, die ik bij KLM uit kan oefenen. Wat dat betreft hoop ik daar nog lang mee door te gaan’, aldus Willem-Alexander. Hij gaat zich dan ook laten omscholen tot Airbus-vlieger, aldus De Telegraaf.

Met de papieren die het hoofd van de Koninklijke Familie op zak heeft mag hij in principe tot zijn 65e actief blijven als piloot. En als het aan hem ligt, benut hij die jaren volledig. En dat straks wellicht ook als Airbus-vlieger. De omscholing tot Airbus-piloot zal in goed overleg met KLM plaatsvinden. De Koning wil geen plek innemen van een vlieger die KLM hard nodig heeft, zeker nu de overstap naar Airbus duizenden omscholingsplekken vergt. Ook moet de trainingsuren in zijn agenda passen.

Als Willem-Alexander zich daadwerkelijk laat omscholen tot de Airbus betekent dat naar alle waarschijnlijkheid het einde van zijn rol als piloot van het regeringsvliegtuig. Om op de PH-GOV, een Boeing BBJ, actief te blijven moet hij immers voldoende uren in dit vliegtuigtype maken.

Vliegende vorst

De band tussen de Koning en de luchtvaart gaat diep: van het vliegen voor AMREF Flying Doctors in Kenia in de jaren ’80 tot missies met een Fokker27 van de Koninklijke Luchtmacht in conflictgebieden in de jaren ’90. In 1985 behaalde de toenmalige prins het brevet Privévlieger tweede klasse en in 1987 het vliegbewijs B-3. Tijdens zijn studententijd vervolgde hij zijn vliegopleiding aan de KLM Flight Academy en in 1989 kreeg Willem-Alexander de aantekening op het beroepsbrevet die noodzakelijk is om een zwaar meermotorig vliegtuig te mogen vliegen. Ook beschikt hij over het groot militair vliegbrevet, dat hem in 1994 door Prins Bernhard werd uitgereikt. Sinds 2001 is hij in bezit van het Airlines Transport Pilot License (ATPL). Een eis van een ATPL is het jaarlijks behalen van vlieguren. Om deze te halen is hij gastvlieger bij de KLM. De vorst vliegt gemiddeld twee tot drie keer per maand bij KLM, naast zijn reizen met het regeringsvliegtuig PH-GOV.