787 vanaf Schiphol gedwongen om te vliegen

Air India vloog afgelopen donderdag met een Boeing 787 wegens de sluiting van het Pakistaanse luchtruim voor Indiase luchtvaartmaatschappijen via een omweg vanaf Schiphol naar Delhi, een stad in India.

Rond de klok van 18:30 uur arriveerde de 787, registratie VT-ANY, na een doorsnee vlucht op de Aalsmeerbaan (18L/36R) op Schiphol. Later die avond maakte het toestel zich op voor terugvlucht AI156. Echter, in de tijd dat de Dreamliner naar Schiphol vloog, introduceerde de regering van Pakistan vergeldingsmaatregelen, waaronder dus de sluiting van het luchtruim voor vliegtuigen die dan wel in India geregistreerd staan dan wel eigendom zijn van of geleased worden door Indiase exploitanten. De actie volgt nadat India Pakistan verantwoordelijk stelde voor de bloedige terreuraanslag in het Indiase deel van Kasjmir, waarbij 26 doden vielen. India kwam naar aanleiding van het oplaaiende conflict met maatregelen, zoals het opschorten van het Indus-waterverdrag uit 1960, de sluiting van een belangrijke grensovergang met Pakistan en de uitzetting van Pakistaanse diplomaten.

Voor de 787 stond dus een omweg te wachten. Het vliegtuig steeg 21:00 uur in oostelijke richting op vanaf de Buitenveldertbaan (09/27). Toen het zich boven Iran bevond, een land aangrenzend aan Pakistan, werd van koers veranderd. ‘Vanwege de aangekondigde sluiting van het Pakistaanse luchtruim voor alle Indiase luchtvaartmaatschappijen, wordt verwacht dat sommige Air India-vluchten van of naar Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Europa en het Midden-Oosten een alternatieve en verlengde route zullen nemen’, aldus de luchtvaartmaatschappij op X.

