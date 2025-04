Lufthansa CRJ-900 keert in negen uur twee keer terug

Een CRJ-900 van Lufthansa maakte zowel op maandag als dinsdag vlak na vertrek rechtsomkeert naar het Duitse Frankfurt.

Op maandag maakte het vliegtuig, registratie D-ACNX, zich op voor vlucht LH1390 vanuit de Duitse stad in de richting van Poznań, een stad in het westen van Polen. De machine steeg om 21:40 uur, twintig minuten later dan gepland, in zuidelijke richting op vanaf baan 18. De CRJ-900 klom naar een maximale hoogte van ongeveer 21.000 voet (omgerekend bijna 6.500 meter). Volgens AV Herald constateerden de piloten problemen met de drukregeling bij een van de deuren. Ook was er sprake van ‘veel lawaai in de cockpit’.

Na 25 minuten stond de CRJ-900 wegens een probleem met de drukregeling weer aan de grond in Frankfurt © Flightradar24.com

Vervangend vliegtuig

Al snel werd begonnen met de daling richting de luchthaven van vertrek. Na een klein halfuur landde de machine veilig op baan 25L. Lufthansa regelde voor haar reizigers een andere CRJ-900, registratie D-ACNJ, die de volgende ochtend 8:35 uur alsnog vanuit Frankfurt naar Poznań zou vertrekken. Na een uur arriveerde het vliegtuig in de Poolse stad.

Negen uur later moest dezelfde CRJ-900 wederom omkeren naar Frankfurt © Flightradar24.com

Nog een omkeer

Diezelfde dinsdagochtend zou de D-ACNX ook alweer haar rentree in het luchtruim maken. De CRJ-900 was klaar om vlucht LH1220 vanuit Frankfurt naar het Oostenrijkse Salzburg uit te voeren. Het toestel vertrok 6:50 uur vanaf dezelfde baan als een dag eerder en steeg naar een hoogte van 25.000 voet. Wederom merkten de vliegers volgens AV Herald problemen met de cabinedruk op. Zij besloten de klim af te breken en opnieuw om te keren naar het vliegveld van herkomst. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat zij zelfs de noodtoestand afkondigden. Na 30 minuten landde de CRJ-900 veilig op baan 25C. Het vliegtuig stond een dag aan de grond waarna het woensdag een testvlucht van 45 minuten van Frankfurt naar Frankfurt uitvoerde. Later die dag werd het weer in gebruik genomen voor een vlucht naar Poznań waar het nu wel volgens schema arriveerde.