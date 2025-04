Nieuwe airline op Schiphol opent deuren naar verborgen parel

Met de opening van een directe route tussen Muscat en Amsterdam vanaf 1 juli tracht Oman Air niet alleen voet aan de grond in Nederland te krijgen, maar hoopt de maatschappij ook Oman verder te positioneren als hoogwaardige bestemming in de Golfregio. In een rondetafelgesprek lichtte CEO Con Korfiatis de strategische keuzes en de ambities van de onderneming toe. Wat volgt is geen standaard route-opening, maar een verhaal over heruitvinding — van zowel een luchtvaartmaatschappij als een land.

Amsterdam bovenaan de lijst

Oman Air vliegt al jaren naar Europese steden als Frankfurt, Londen en Parijs, maar Nederland stond nog niet in het netwerk. Aangezien KLM ook al enige tijd niet meer naar Muscat vliegt, zijn er sindsdien geen directe meer tussen Nederland en Oman. Maar daar komt binnenkort verandering in. ‘In onze evaluatie van het routenetwerk keken we naar point-to-point-potentieel. Amsterdam sprong eruit — als bestemming, als merk, en als gateway naar nieuwe markten’, aldus Korfiatis. Volgens hem past Amsterdam bij wat Omani reizigers zoeken: een westerse, toegankelijke stad met cultuur, historie en natuur in de buurt. Tegelijkertijd mikt de maatschappij ook op Nederlandse toeristen die snakken naar iets anders dan de bekende formules in de regio, zoals Dubai.

Van transit naar bestemming

Jarenlang draaide Oman Air grotendeels op overstappers richting Azië en Afrika. ‘85% van ons verkeer was transit. Maar dat spelletje kun je niet winnen van de grote jongens. Dat was gewoon de verkeerde strategie’, stelt Korfiatis openhartig. In plaats daarvan wordt nu veel steviger ingezet op directe reizigers van en naar Oman. ‘We zitten nu op 55% point-to-point, en dat is een bewuste keuze. We willen Oman als eindbestemming op de kaart zetten.’

Dat vraagt om meer dan alleen een vlucht. In samenwerking met Visit Oman werd onlangs een uitgebreid stopover-programma gelanceerd, waarmee reizigers hun overstap kunnen omzetten in een mini-vakantie. Dat concept, waarbij transitpassagiers vaak gratis één of een paar nachten in een hotel door kunnen brengen, kennen we al van airlines als Etihad en Qatar Airways. Oman Air biedt zeker ook de optie om een aantal nachten in Oman door te brengen, maar reizigers kunnen ook een dagprogramma van een aantal uur kiezen en daarna doorvliegen. ‘In plaats van een paar uur wachten op het vliegveld, kun je snorkelen in Muscat of een bergdorp bezoeken’, aldus Korfiatis.

‘Wij hoeven niets te bouwen’

Waar buurlanden als Saudi-Arabië miljarden investeren in futuristische steden en themaparken, kiest Oman voor een andere weg. ‘Wij hebben het geluk dat onze natuurlijke assets er al zijn. Bergen, woestijnen, stranden, eilanden — en allemaal binnen een paar uur van elkaar.’ Die diversiteit is volgens Korfiatis het geheim van Oman als bestemming. ‘Je kunt de ene dag duiken in de Golf van Oman, en de volgende dag op 3000 meter hoogte in de bergen wandelen. Dat is nou echt iets dat andere landen in de regio niet bieden.’ © Aero Icarus via Flickr

World Class Awards

Oman Air zelf is daarbij meer dan een vervoersmiddel; het is onderdeel van de ervaring. ‘We wonnen vorig jaar de APEX World Class Award — top tien wereldwijd’, vertelt Korfiatis trots. ‘Onze business class heeft full-flat-stoelen die langer zijn dan bij de meeste concurrenten, en in de economy zijn we onderscheiden voor het beste stoelcomfort in het Midden-Oosten.’

Volgens Korfiatis doet Oman Air er alles aan om de Omani gastvrijheid aan boord van het vliegtuig mee te nemen: ‘Het zit in de cultuur. Van een taxichauffeur tot een stewardess — mensen willen dat je je welkom voelt’, zegt hij. ‘Dat vertaalt zich naar onze cabinebemanning. Die heeft vorig jaar ook de prijs voor beste crew in het Midden-Oosten gewonnen.’

Oman Air blijft echter ook een staatsmaatschappij met een erfenis van dertig jaar aan verlieslatende bedrijfsvoering. Korfiatis noemt het zonder omhaal: ‘Effectively, lovely airline, horrible business.’ Sinds zijn aantreden is een grootschalig transformatieprogramma gestart dat in 2026 moet leiden tot financiële stabiliteit. De eerste vruchten zijn al afgeworpen, met een operationeel verlies dat veertig procent kleiner is dan het jaar ervoor. ‘We zijn op weg, hebben onze eerste jaar-doelen overtroffen, maar het kost tijd. Onze aandeelhouder begrijpt dat. Groei is mooi, maar het moet verantwoord gebeuren.’

Een route met betekenis

De opening van de route tussen Muscat en Amsterdam kwam niet op een geheel willekeurig moment aangekondigd: tegelijk met het staatsbezoek van Sultan Haitham bin Tarik aan Nederland. ‘Er is een duidelijke wil om de bilaterale banden te versterken — economisch, diplomatiek én toeristisch’, aldus Korfiatis. ‘Wij dragen daar als airline graag aan bij.’ Met vier vluchten per week maakt Oman Air een begin. Of de route ook in de winter blijft, hangt nog af van slotonderhandelingen. Maar er is fors in de route geïnvesteerd en de ambitie is duidelijk: ‘We zijn hier voor de lange termijn. Dit is geen probeersel.’

En hoe ziet Korfiatis de toekomst? ‘Als reizigers eenmaal Oman ervaren — of het nu een stopover is of een volle vakantie — dan willen ze terug. Seeing is believing.‘