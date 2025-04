A380-bemanning maakt zich zorgen, toestel wijkt uit

Een Airbus A380 van Lufthansa maakte deze week een ongeplande landing in het Amerikaanse Boston nadat een iPad vast was komen te zitten in een Businessclass-stoel.

De Superjumbo, registratie D-AIMC, landde dinsdag 15:25 uur lokale tijd in Los Angeles, een stad in de Amerikaanse staat Californië, na bijna twaalf uur eerder te zijn opgestegen vanuit het Duitse München. Om 17:45 uur, een kwartier later dan de planning aanvankelijk voorschreef, maakte de A380 zich op voor terugvlucht LH453. De machine steeg in westelijke richting op en maakte direct een draai richting het noorden.

Kans op brandgevaar

Toen het vliegtuig zich boven het zuiden van Canada bevond, zou een iPad van een Businessclass-passagier in de stoel vast zijn komen te zitten. De bemanning maakte zich zorgen dat er schade aan de lithiumbatterij zou kunnen ontstaan. Hierdoor kan de iPad oververhit raken met brandgevaar tot gevolg. De piloten werden hiervan op de hoogte gesteld en besloten niet veel later boven Canada een scherpe bocht richting het zuidoosten te maken. Een woordvoerder van Lufthansa laat aan de AeroTime weten dat deze uitwijk een ‘pure voorzorgsmaatregel’ was. Via de Canadese grens met de Verenigde Staten vloog de A380 richting Boston, een stad in het noordoosten van de VS.

Met vertraging naar München

Drie uur na de constatering landde de Superjumbo veilig op baan 33L in Boston. Het toestel stond uiteindelijk iets meer dan een uur aan de grond alvorens het haar vlucht naar München hervatte. ‘De vlucht werd vervolgd en arriveerde om 16:40 uur CEST in München met een vertraging van drie uur’, aldus de woordvoerder.