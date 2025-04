Luchthaven gesloten na bommelding

St. Pete – Clearwater International Airport in de Verenigde Staten was vrijdag enkele uren gesloten door een bommelding aan boord van een Allegiant Air-vlucht.

De Airbus A320 van Allegiant, registratie N212NV, zou vertrekken naar Cincinnati toen veiligheidsdiensten op de hoogte werden gebracht van de bommelding. Een van de cabineleden vond een handgeschreven brief in de cabine waarin een dreiging werd geuit. Volgens de lokale Sheriff gold de dreiging niet alleen voor de N212NV, maar voor alle Allegiant-vliegtuigen op de luchthaven.

Meerdere toestellen werd vervolgens naar een afgelegen plek op het vliegveld, in dit geval de secundaire landingsbaan en een afgelegen taxibaan, geleid. Daar werden trappen tegen de machines gezet en moesten de inzittenden de Airbussen verlaten. De reizigers en crew werden met bussen weer naar de terminal gebracht terwijl de vliegtuigen uitvoerig werd doorzocht. Allegiant liet in een verklaring enkel weten dat de vlucht naar Cincinnati was vertraagd wegens een ‘mogelijk veiligheidsprobleem’ en dat er een onderzoek was gestart naar het voorval. Er werden geen explosieven gevonden.

Verstoringen

Bommeldingen zorgen vaak voor veel verstoringen voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens; de veiligheid van het personeel en de passagiers staat immers voorop. Vaak zijn de meldingen vals en blijkt de spanning en de inzet van hulpdiensten achteraf voor niets. Desondanks worden meldingen altijd serieus genomen. Begin 2024 vonden er zelfs zes valse bommeldingen plaats in slechts één maand tijd: één in Italië, één in Zuid-Afrika, één in Nederland en maar liefst drie in India.