Overstap funest voor passagier

De zoon van de 62-jarige John William Cannon, een passagier die overleed tijdens een American Airlines-vlucht, spande afgelopen week een rechtszaak tegen de luchtvaartmaatschappij aan.

Het voorval dateert uit april 2023. Cannon vloog vanuit Louisville International Airport (Verenigde Staten) via Dallas naar Colorado om een herdenkingsdienst van zijn overleden partner bij te wonen, schrijft advocaat Joe LoRusso in een e-mail aan McClatchy News. Nadat hij na vlucht AA1444 arriveerde op de tussenstop, viel hij flauw, valt te lezen in de aanklacht. Hij werd bij de aerobridge op de grond gelegd.

(Bijna) niet bij bewustzijn

Cannon zou op dat moment niet meer aanspreekbaar zijn geweest. Hij was ‘bij vlagen bij bewustzijn en had een moeizame ademhaling’. Vlucht AA4896 vertrok vervolgens met hem aan boord. Tijdens het laatste deel van de vlucht kwam hij in een situatie terecht zijn waarin hij niet meer reageerde. De bemanning zou eerdere medische hulp uitgesteld hebben ‘totdat het vliegtuig was geland, naar de gate was getaxied en alle andere passagiers waren uitgestapt’. Gewoonlijk wordt bij een medisch noodgeval tijdens een vlucht een ongeplande landing op de dichtstbijzijnde geschikte luchthaven gemaakt.

Passagier overleden

Nadat het vliegtuig was geland haastten brandweerlieden zich ernaartoe. Zij dienden Cannon zuurstof toe. Met de ambulance werd hij naar het Mercy Medical Center gebracht. De volgende ochtend overleed hij daar. ‘Deze ingesleten cultuur, waarvan John Cannon tragisch genoeg het slachtoffer werd, onderstreept een systemisch probleem dat de familie vastbesloten is aan te pakken, zowel door gerechtigheid voor John te zoeken als door te pleiten voor bredere organisatorische veranderingen’, aldus de aanklacht, die benoemt dat sprake is van ‘nalatigheid’ van American Airlines. De zoon eist een schadevergoeding en advocaatkosten. American Airlines laat aan PEOPLE weten dat de luchtvaartmaatschappij ‘de klacht in behandeling neemt’.