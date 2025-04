Austrian Airlines zet vlootvernieuwing door

Austrian Airlines is zowel haar widebody– als narrowbody-vloot aan het vernieuwen. Nu richt de luchtvaartmaatschappij ook haar aandacht op de regionale vliegtuigen.

De Oostenrijkse airline beschikt momenteel over zeventien Embraer E195’s die worden ingezet op regionale routes binnen Europa. De toestellen vliegen nog niet heel lang voor Austrian Airlines. Tussen 2015 en 2017 werden ze geleverd ter vervanging van de Fokker 70 en Fokker 100. De vliegtuigen waren afkomstig van Lufthansa CityLine. Het oudste toestel is pas zestien jaar oud, maar toch is de maatschappij al begonnen met het beoordelen van opvolgers voor de Embraers.

Het is nog niet duidelijk of Austrian Airlines al een voorkeur heeft voor een nieuw type. Volgens een woordvoerder ‘wordt alles bekeken. Alle vliegtuigtypes worden overwogen’. In het verleden zou Austrian als eerste binnen de Lufthansa Group de Airbus A220 in gebruik nemen, maar die eer ging uiteindelijk naar Swiss.

Overige vloot

De Lufthansa-dochter bevindt zich middenin een grootschalige vlootvernieuwing. Inmiddels heeft de maatschappij al twee Boeing 787’s in ontvangst genomen ter vervanging van haar Boeing 767’s en 777’s, waarvan er nog enkele actief zijn. Daarnaast beschikt Austrian Airlines over 29 Airbus A320’s en zes A321’s. Sommige van deze toestellen, zoals een A321 uit 1995 en een A320 uit 1998, naderen het einde van hun operationele levensduur en zullen binnenkort vervangen moeten worden. Om die reden nam de maatschappij al eerder vijf Airbus A320neo’s in gebruik.