Bijzondere Dakota bezoekt Nederland

Van 3 tot en met 5 mei is een bijzondere Dakota te gast in Nederland. Het toestel is momenteel onderweg naar het Verenigd Koninkrijk.

Het gaat om een Douglas R4D-6S, genaamd ‘Ready 4 Duty’, van de Commemorative Air Force. De Dakota arriveert maandag in Engeland, waar het bijna drie maanden verblijft als onderdeel van de Navy to Victory Tour. Gedurende deze periode is het vliegtuig gestationeerd op het vliegveld van Duxford en zal het verschillende locaties en vliegvelden in Engeland, Frankrijk en Nederland aandoen. Op zaterdag 3 mei is Nederland aan de beurt. De Ready 4 Duty brengt dan een driedaags bezoek aan de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV).

Hoewel de KLuHV normaal op Vliegbasis Gilze-Rijen is gebaseerd, kan het toestel daar in het weekend wegens operationele omstandigheden niet landen. Daarom is het programma voor die dagen verplaatst naar Vliegbasis Eindhoven. Op maandag 5 mei zal de Dakota alsnog Vliegbasis Gilze-Rijen bezoeken. Het evenement in Nederland is niet openbaar en alleen toegankelijk voor donateurs van de KLuHV.

Navy to Victory Tour

De reis naar Europa wordt speciaal gemaakt om tachtig jaar bevrijding te vieren. Tegelijkertijd is het een eerbetoon aan alle overleden vliegbemanningen en scheepsbemanningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. De Ready 4 Duty fungeert daarbij als vliegend museum. Het toestel is de laatste luchtwaardige Douglas R4D-6S ter wereld.