Boeing en NASA schrappen plan nieuw vliegtuig

Boeing en NASA hebben besloten het gezamenlijke X-66A Sustainable Flight Demonstrator-project in de huidige vorm stop te zetten.

Hoewel het project niet meer leidt tot een demonstratievlucht van een aangepaste McDonnell Douglas MD-90, betekent het niet dat alle werkzaamheden rond de X-66A wegvallen. NASA benadrukt dat veel van het ontwikkelde materiaal behouden blijft en dat de samenwerking met Boeing doorgaat. Echter wordt de focus nu volledig gelegd op het Transonic Truss-Braced Wing (TTBW)-concept. ‘De dunne vleugel is het meest veelbelovende ontwerp dat we de afgelopen jaren samen hebben ontwikkeld. Daar gaan we nu al onze aandacht op richten,’ aldus Boeing in een verklaring.

Met het vleugelontwerp wil Boeing een brandstofbesparing van minimaal dertig procent behalen, mede dankzij het gebruik van nieuwe motoren. In eerdere tests, waaronder een windtunnelonderzoek, werd aangetoond dat langere, dunnere vleugels met diagonale dragers veel efficiënter kunnen zijn bij snelheden tussen de vierhonderd en twaalfhonderd kilometer per uur. De X-66A maakte deel uit van NASA’s Sustainable Flight National Partnership, maar door verschuivende prioriteiten bij de Amerikaanse overheid verdwijnen veel duurzaamheidsprojecten uit beeld.

Niet mislukt

Ondanks het schrappen van de X-66A-demonstrator, zien Boeing en NASA het project niet als mislukt. Veel kennis en ervaring die is opgedaan, zal worden gebruikt bij toekomstige vliegtuigontwerpen. Boeing kan de vrijgekomen capaciteit in elk geval goed benutten. Zo hoopt de fabrikant na jaren vertraging de certificering van de 777X en de 737 MAX 7 en 10 op korte termijn af te kunnen ronden.