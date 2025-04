Opnieuw klant voor Saab Gripen

Saab verwacht nog dit jaar een contract te sluiten met de Thaise luchtmacht voor de levering van Gripen NG (Next Generation)-vliegtuigen.

Micael Johansson, CEO van Saab, bevestigde dat tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Volgens hem verlopen de onderhandelingen met Thailand voorspoedig. De Thaise luchtmacht vliegt sinds 2011 met elf oudere Gripen C- en D-toestellen en is dus geen nieuwe klant voor Saab. Nu wil het land de bestaande vloot uitbreiden met twaalf modernere Gripen E’s. Voor vier toestellen is het budget inmiddels goedgekeurd. Bij de zoektocht naar nieuwe gevechtsvliegtuigen overwoog de Thaise luchtmacht ook andere typen. In de laatste selectieronde werd de Gripen gekozen boven de Amerikaanse F-16.

Zweden en Brazilië plaatsten in 2012 en 2014 een bestelling voor de vernieuwde Gripen. Zij zijn tot op heden de enige gebruikers van de E- en F-varianten. In de tussentijd kreeg Saab nauwelijks nieuwe bestellingen voor de Gripen E/F, maar de toestellen winnen inmiddels aan populariteit als alternatief voor andere jachtvliegtuigen. Zo koos Colombia onlangs voor de aanschaf van zestien tot 24 Gripens om de verouderde Kfir-vloot te vervangen. Tijdens de presentatie liet Johansson bovendien weten dat Saab in gesprek is met de Peruaanse overheid over de levering van Gripens en goede kansen op succes ziet.

Handelsoorlog

Behalve in Zuid-Amerika lijkt Europa straks ook een nieuwe Gripen-gebruiker te krijgen. Portugal liet eerder dit jaar weten het type te willen aanschaffen in plaats van de F-35. Die keuze heeft te maken met de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en diverse andere landen. Ook Canada overweegt alsnog een bestelling bij Saab te plaatsen. In 2023 verkoos dat land de F-35 boven de Gripen en plaatste een bestelling voor 88 toestellen bij Lockheed Martin. Door de escalerende handelsoorlog met de VS zien velen de F-35 niet meer zitten. Omdat het Zweedse aanbod geldig bleef overweegt het land af te zien van het Amerikaanse vliegtuig.