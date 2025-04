Tientallen vluchten vanuit Brussel geannuleerd

De nationale actiedag van dinsdag 29 april zal opnieuw voor verstoringen zorgen op Brussels Airport. Toch lijkt de hinder dit keer beperkter te zijn dan bij eerdere stakingen.

Zo verwacht luchthavenuitbater Brussels Airport Company dat er meer vluchten kunnen vertrekken en landen dan tijdens vorige acties. Een exacte inschatting van de impact is echter nog niet mogelijk. ‘We verwachten hinder bij onze luchthavenpartners,’ meldt de luchthaven op haar website. ‘We verwachten in de komende dagen een beter zicht te krijgen van de impact op onze luchthavenactiviteiten en de gevolgen voor vertrekkende en aankomende vluchten.’

Volgens de Europese luchtverkeersorganisatie Eurocontrol is luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Brussels Airport voorlopig gevraagd om tussen de 30 en 50 procent van hun passagiersvluchten te annuleren. Deze richtlijn kan echter nog aangepast worden, afhankelijk van de ontwikkelingen. Voor vliegtuigen die landen op Brussels Airport is er in principe geen hinder, maar ook daar zijn vertragingen en annuleringen mogelijk.

De kans dat alle passagiersvluchten worden geschrapt , zoals eerder dit jaar gebeurde tijdens onder andere de algemene staking van 31 maart, lijkt deze keer klein. Brussels Airlines, de grootste maatschappij op de luchthaven van Zaventem, laat weten: ‘Het ziet ernaar uit dat we een wezenlijk deel van ons vluchtschema zullen kunnen uitvoeren.’ Zodra er meer duidelijkheid is over de impact van de actie, zullen reizigers verder worden geïnformeerd.

Op de luchthaven van Charleroi worden alle vertrekkende vluchten geannuleerd. De vertrekken worden geschrapt omdat er niet genoeg personeel zal zijn ‘om de activiteiten in alle veiligheid’ te kunnen laten verlopen. Voor de aankomende vluchten is voor nu geen probleem.