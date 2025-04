Amerikaans tankvliegtuig vliegt laag over Nederland

Een opmerkelijk gezicht maandagmiddag boven Nederland. Een groot vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht vloog op enkele honderden meters over meerdere provincies.

Het betrof een Boeing KC-135R Stratotanker van de U.S. Air Force. De machine was afkomstig van RAF Mildenhall, Engeland. Daar is het 100th Air Refueling Wing gebaseerd waartoe de Boeing behoord. Maandagmiddag vloog het toestel van Leeuwarden via Ommen naar Nijmegen op een hoogte van slechts 1.600 voet, omgerekend nog geen vijfhonderd meter. Hierna klom het tankvliegtuig tot zevenduizend voet en vervolgde het haar route naar de Maasvlakte waarna het toestel terugvloog naar de Engelse basis. Het vluchtpad van de KC-135 op maandag 28 april © ADSBexchange.com

De Koninklijke Luchtmacht (KLu) had de vlucht ongeveer een uur voor vertrek aangekondigd. Op X schreef de KLu: “Een Amerikaanse KC-135 voert vanmiddag een herdenkingsvlucht uit boven het westen van Nederland. Deze staat in het teken van de voedseldroppings boven Nederland en omstreken in 1945. Deze operatie, onder de naam Chowhound, redde tienduizenden levens aan het einde van de oorlog.” De KC-135 in kwestie draagt registratie 59-0100. Het toestel is ruim 65 jaar oud en vliegt al tientallen jaren vanaf RAF Mildenhall.

Ready 4 Duty

De ‘operatie Chowhound’-vlucht is niet de enige herdenkingsvlucht die deze week in Nederland plaatsvind. Zaterdag arriveert namelijk een bijzondere Dakota op Vliegbasis Eindhoven als onderdeel van de Navy to Victory Tour. Het gaat om een Douglas R4D-6S, genaamd ‘Ready 4 Duty’, van de Commemorative Air Force. Het toestel brengt dan een driedaags bezoek aan de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV). Maandag 5 mei zal de Dakota ook Vliegbasis Gilze-Rijen aan doen.