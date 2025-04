Amerikaanse F-18 valt van vliegdekschip

De U.S. Navy heeft bekendgemaakt dat een Boeing F/A-18 Super Hornet verloren is gegaan in de Rode Zee, nadat het toestel van het dek van een vliegdekschip rolde.

Het incident vond plaats aan boord van de USS Harry S. Truman, een van de tien Nimitz-klasse vliegdekschepen van de Amerikaanse marine. Mogelijk werd het schip aangevallen door Houthi-rebellen. Op dat moment werd een F/A-18E vanaf het hangardek naar een lift gesleept. Naar verluidt zou door een ontwijkende manoeuvre van het schip de bemanning de controle over zowel het sleepvoertuig als het toestel hebben verloren, waarna beide van het dek afreden. De Super Hornet zonk in zee. Eén van de twee betrokken bemanningsleden raakte lichtgewond. Ondanks het incident blijven de carrier en alle squadrons aan boord operationeel.

Drie jaar geleden verloor de Navy ook al een F/A-18 Super Hornet vanaf hetzelfde vliegdekschip, toen in de Middellandse Zee. Het schip getroffen door onverwacht zwaar weer, waardoor een Super Hornet van het dek werd geblazen. Die werd later geborgen. Of het toestel in de Rode Zee ook boven water wordt gehaald, is nog niet bevestigd, maar lijkt aannemelijk.

F-35

Eerder in 2022 verloor de Navy nog een ander vliegtuig. In januari van dat jaar ging een Lockheed Martin F-35C Lightning II overboord in de Zuid-Chinese Zee nadat het toestel niet was gestopt tijdens een harde landing. De piloot ontkwam veilig middels de schietstoel maar zeven matrozen raakten gewond. De Amerikanen slaagden er uiteindelijk in het wrak van de F-35 te bergen van een diepte van meer dan twee mijl en voorkwamen zo dat de technologie in handen kwam van de Chinese marine.