Gevaarlijke ‘touch and go’ tijdens skifestijn | Video

Tijdens de Trofeo Mezzalama, een skitocht door de Alpen, vond afgelopen weekend een opmerkelijk en gevaarlijk incident plaats.

Terwijl tientallen skiërs onderweg waren op de Monte Rosa-gletsjer op de Italiaans-Zwitserse grens, landde een Piper PA-18 Super Cub plotseling op de besneeuwde berg. Het toestel, registratie HB-OKB, is eigendom van de Aéroclub de Genève. Op een video is te zien dat het vliegtuig na de landing niet stopte. In plaats daarvan draaide het direct om, versnelde en ‘gleed’ rakelings tussen de sporters door om vervolgens weer op te stijgen. ‘Hoe crimineel’ riep een geschrokken Italiaanse deelnemer.

Unfassbar, was sich der Pilot eines Kleinflugzeuges am Samstagmorgen auf dem #MonteRosa geleistet hat.😠Teile des Gletschers sind zwar als alpine Landebahn zugelassen, doch dieses Manöver war ziemlich sicher nicht legal. (Video Luca Calzone)#Bergwelt #Schweiz #Alpen #Wallis pic.twitter.com/vXVGqWFN9N — Bergwelt🇨🇭 (@bergwelt_me) April 28, 2025

De actie van de piloot zal vermoedelijk niet zonder gevolgen blijven. Het vliegtuig stond nog geen dertig seconden op de berg. Ook op social media wordt verontwaardigd gereageerd op de ‘touch and go’. Zo schreef een blog over de Zwitserse Alpen het volgende: ‘Het is ongelooflijk wat de piloot van een klein vliegtuigje zaterdagmorgen op de Monte Rosa deed. Hoewel delen van de gletsjer zijn goedgekeurd als landingsbanen, was deze maatregel vrijwel zeker niet legaal.’