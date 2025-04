Opnieuw grote staking bij Fokker

Dinsdag leggen medewerkers van Fokker in Hoogeveen 24 uur lang het werk neer. De actie volgt op vastgelopen onderhandelingen tussen vakbonden en de fabriek.

Fokker, onderdeel van GKN Aerospace, bereidt een reorganisatie voor waarbij banen verdwijnen. Hoewel de focus op de vestiging in Papendrecht ligt, maken de vakbonden CNV en FNV zich zorgen over de locaties in Hoogeveen en Helmond. De FNV noemt het huidige sociaal plan ‘uitgekleed’ en eist betere afspraken voor de komende drie jaar. In Hoogeveen werken zo’n achthonderd van de in totaal 2800 medewerkers van het bedrijf. Bij GKN Fokker worden onder meer onderdelen voor civiele en militaire vliegtuigen geproduceerd.

Vorige week legde het personeel van de GKN Fokker-vestiging in Papendrecht ook al 24 uur lang de werkzaamheden neer. Het lukte de toeleverancier niet om tot een nieuw sociaal plan te komen om de gevolgen van de aanstaande reorganisatie te verzachten. De onderhandelingen lopen al sinds 11 februari. Inmiddels hebben al zeker vijf gesprekken plaatsgevonden, zonder tastbaar resultaat. Jan Meeder, bestuurder van FNV Metaal, legt het probleem neer bij het management.

‘Onbegrijpelijk dat de directie van GKN Fokker zo halsstarrig is en haar mensen wil afschepen met een totaal uitgekleed sociaal plan’, zei de vakbondsman eerder, ‘Dat pikken wij niet. Het financiële resultaat van GKN Fokker in Nederland over 2024 is inderdaad niet geweldig, maar de vooruitzichten voor 2025 zijn veelbelovend.’ Voor Meeder draait het vooral om een eerlijke ontslagvergoeding.