Raad van State kritisch op krimpplan: te weinig uitleg

De Raad van State heeft kritiek geuit op de manier waarop het kabinet de geplande krimp van Schiphol onderbouwt. De Afdeling advisering stelt dat de toelichting van het kabinet op meerdere punten tekortschiet.

Het kabinet wil een maximum van 478.000 vluchten per jaar op Schiphol instellen, waarvan er maximaal 27.000 in de nacht, tussen 23.00 en 07.00 uur, mogen plaatsvinden. Maar volgens de Raad van State is niet duidelijk hoe dat aantal tot stand is gekomen en of daarbij genoeg is gekeken naar het recht op rust en privéleven van mensen die rondom de luchthaven wonen. ‘De toelichting maakt niet duidelijk hoe de regering tot een eerlijke afweging van belangen is gekomen,’ aldus het advies.

Ook vraagt de Raad zich af waarom het kabinet plotseling van koers is veranderd. Eerder vond de regering dat er een speciale wet nodig was om een maximumaantal vluchten vast te leggen. Die wet is er nooit gekomen en toch wordt de beperking, zonder duidelijke uitleg, nu doorgevoerd. Verder is er kritiek op de manier waarop Nederland Europese regels heeft gevolgd. Voordat je een luchthaven mag laten krimpen, moeten eerst andere oplossingen onderzocht zijn, als onderdeel van de zogeheten Balanced Approach. De Europese Commissie zei eerder al dat dit niet goed is gebeurd. De uitleg van het kabinet daarover is volgens de Raad van State ook niet volledig en moet beter.

Kort geding

Onlangs deed de rechter in Haarlem geen inhoudelijke uitspraak in het kort geding van luchtvaartmaatschappijen en -organisaties tegen de Staat over de geplande krimp van Schiphol. Volgens de rechtbank is de bestuursrechtelijke route via de Raad van State voldoende, waardoor het kort geding niet-ontvankelijk is verklaard. De airlines en organisaties kunnen vanaf 8 mei formeel in beroep gaan.

Luchtvaartkoepel BARIN noemt het advies van de Raad van State ‘in lijn’ met wat zij al langere tijd benadrukken. Zo zei Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN, voorafgaand het aanspannen van het kort geding dat de staat de reactie van de Europese Commissie op het toepassen van de Balanced Approach negeerde en nu overhaast wil ‘overgaan tot implementatie van krimp tot 478.000 [vluchtbewegingen per jaar, red.]. Onacceptabel en in strijd met het recht. We willen de overheid manen om niet de 478.000 in te voeren maar de 500.000 vast te houden en tot een ordentelijke afweging te komen van maatregelen die leiden tot minder geluid.’