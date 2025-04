United Airlines wijst AI de deur

United Airlines ziet voorlopig af van het invoeren van kunstmatige intelligentie (AI) bij het maken van de dienstplanning van cabinepersoneel. Het plan werd namelijk niet goed ontvangen door medewerkers.

De luchtvaartmaatschappij wilde de roosters met behulp van een algoritme eerlijker en efficiënter maken, maar kreeg stevige tegenwind van vakbond Association of Flight Attendants (AFA). Na protesten van het personeel heeft United de plannen nu geschrapt. De airline wilde een zogenoemd Preferential Bidding System invoeren. Daarmee konden medewerkers voorkeuren aangeven voor werktijden en routes. Het algoritme zou vervolgens de roosters maken op basis van de ingediende voorkeuren. In theorie zou dit systeem beter aansluiten bij persoonlijke wensen, maar in de praktijk vreesden vakbonden juist voor minder transparantie en flexibiliteit.

Een belangrijk kritiekpunt was dat het nieuwe systeem minder inzicht zou geven in de afwegingen achter roosterkeuzes. Ook zou het ruilen van diensten moeilijker worden. Volgens de vakbond zou dit met name ongunstig uitpakken voor personeel met minder dienstjaren. De inzet van AI moest vooral bestaande problemen oplossen, zoals vertragingen en gebrekkige communicatie bij roosterwijzigingen. In het verleden stonden medewerkers soms uren in de wacht om contact te krijgen met de planningsafdeling.

De vakbond reageerde opgelucht en benadrukte dat menselijk toezicht en eerlijkheid voorop moeten staan. United heeft aangegeven in overleg met AFA op zoek te gaan naar alternatieven om de planning te verbeteren.