Kostenbesparingen KLM nog ‘onverminderd nodig’

De KLM Groep kijkt terug op het eerste kwartaal. Hoewel de onderneming nog steeds te kampen heeft met een operationeel verlies is men hoopvol in Amstelveen.

In het eerste kwartaal behaalde de KLM Groep een omzet van €2,9 miljard, een stijging van 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het operationele verlies bedroeg €199 miljoen, vergeleken met een verlies van €290 miljoen in het eerste kwartaal van 2024. Volgens de onderneming worden de eerste effecten van de in oktober aangekondigde maatregelen zichtbaar, maar ‘blijft een sterke focus op kostenbesparing onverminderd nodig’. De kwartaalcijfers volgen een week na zorgwekkende geluiden vanaf het beursplein.

In het eerste kwartaal zette KLM stappen richting de aangekondigde besparing van €450 miljoen. De plannen richten zich onder meer op een productiviteitsverbetering bij verschillende bedrijfsonderdelen en het schrappen van 250 kantoorbanen. Deze aangekondigde maatregelen maken deel uit van een strategie die in oktober 2024 werd gepresenteerd, met als doel het bedrijfsresultaat structureel met 450 miljoen euro te verbeteren. KLM wil hiermee een solide basis leggen voor de toekomst en de concurrentiepositie van de maatschappij versterken.

CEO Marjan Rintel stelt dat deze maatregelen nu al hun vruchten afwerpen: ‘Afgelopen oktober kondigden we maatregelen aan om onze financiële prestaties structureel te verbeteren. De eerste resultaten hiervan worden nu zichtbaar, maar we zijn er nog lang niet. Daarom blijven we focus houden op kostenbesparingen. Operationeel hadden we een goed kwartaal met veel minder annuleringen en de beste vertrekpunctualiteit van de afgelopen twee jaar. Dat is een goede prestatie, met positieve gevolgen voor onze klanten en onze inkomsten’.

KLM stelt dat de optimaliseringsslag die gemaakt wordt ook de reiziger positief uit zal pakken. Zo meldt de maatschappij dat er afgelopen kwartaal aanzienlijk minder annuleringen en vertragingen waren dan in het eerste kwartaal vorig jaar.