Landingsbaan Schiphol krijgt onderhoudsbeurt

Schiphol voert van maandag 5 mei tot en met zaterdag 10 mei regulier onderhoud uit aan de Aalsmeerbaan. Gedurende deze periode is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer.

Vliegtuigen die normaal gebruikmaken van deze baan zullen worden omgeleid naar de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan. Reizigers en omwonenden kunnen hierdoor mogelijk extra hinder ervaren, met name door gewijzigde vliegroutes en geluidsbelasting.

Naast het reguliere onderhoud wordt er ook een tijdelijk baaneinde aangelegd aan de Aalsmeerbaan. Deze maatregel is noodzakelijk vanwege gepland groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan, dat plaatsvindt van 10 mei tot en met 28 september. Tijdens die periode is het kruispunt van de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan onderdeel van het werkgebied. Om veilig gebruik van de Aalsmeerbaan in die maanden mogelijk te maken, wordt deze tijdelijk ingekort.

Na afloop van het groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan, van 29 september tot en met 5 oktober, gaat de Aalsmeerbaan opnieuw dicht. Dan worden de tijdelijke aanpassingen aan het baaneinde weer ongedaan gemaakt en wordt de baan volledig hersteld.

Het onderhoud maakt deel uit van de reguliere onderhoudsplanning van Schiphol. Jaarlijks vinden er meerdere onderhoudsperiodes plaats aan de verschillende start- en landingsbanen van Schiphol. Volgens de luchthaven worden de werkzaamheden zoveel mogelijk ingepland op momenten met relatief weinig vliegverkeer om de overlast te beperken.

De Omgevingsraad Schiphol adviseert omwonenden over de gevolgen van gewijzigde baaninzet en biedt via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) informatie over actuele vliegbewegingen.