Team Trump kritisch op Lockheed Martin: ‘te woke’

Uitgesproken figuren nabij de Amerikaanse president Trump lieten zich eerder al negatief uit over vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Nu komen ze met een nieuw verwijt: de fabrikant van de F-35 is ‘woke’.

De extreemrechtse activiste Laura Loomer, die nauwe banden onderhoudt met president Donald Trump, heeft zich afgelopen weekend fel uitgesproken tegen Lockheed Martins F-35-programma. In een lange post op X noemde ze het stealthtoestel ‘niet gevechtsklaar’ en beschuldigde ze de Amerikaanse defensiegigant van het najagen van een ‘woke agenda’.

Volgens Loomer is Lockheed steeds meer gericht op diversiteitsbeleid in plaats van operationele prestaties. De beschuldiging is opvallend daar de defensiegigant aan de linkerkant van het politieke spectrum juist vaak als onethisch en kwaad wordt gezien. Daarnaast beëindigde Lockheed Martin begin dit jaar zijn diversiteits-, gelijkheids- en inclusieprogramma’s, nadat Trump terugkeerde naar het Witte Huis.

Niet alleen het interne beleid van het concern maar ook het belangrijkste product moest het ontgelden. Volgens Loomer levert Lockheed Martin F-35’s af die ‘simpelweg niet klaar zijn voor inzet in een conflict’. Ze wees op jarenlange vertragingen en technische gebreken. Loomer stelde dat de Amerikaanse luchtmacht toestellen accepteert zonder functionerende radarsystemen – zonder daar bewijs voor te geven.

Kritiek vanuit de MAGA-kliek

Hoewel dergelijke ongefundeerde statements vaker gedaan worden kunnen de woorden van Loomer daadwerkelijk politiek invloed hebben. President Trump is niet onontvankelijk voor adviezen en meningen van mensen buiten de politiek dan wel relevante werkvelden. Loomer speelde naar verluidt dan ook begin april een rol in het besluit van Trump om de NSA-directeur te ontslaan.

Ook techmiljardair Elon Musk laat zich kritisch uit over de F-35. Musk, die momenteel leiding geeft aan het Department of Government Efficiency (DOGE), schreef zaterdag: ‘Bemande vliegtuigen worden onmiddellijk vernietigd door goedkope dronezwermen.’ Hij suggereerde eerder al dat drones op termijn effectiever zijn dan traditionele gevechtsvliegtuigen; een bewering die door defensie-experts wordt betwist. Loomer riep Trump, Musk en minister van Defensie Pete Hegseth op om het F-35-programma nader te onderzoeken. In haar woorden: ‘Dit is overheidsverspilling op een onvoorstelbare schaal, en het komt uit onze portemonnee!’