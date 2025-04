Turkse maatschappijen zeggen Israël vaarwel

Turkish Airlines en Pegasus Airlines hebben hun slots op de luchthaven van Tel Aviv teruggegeven. Israëlische reizigers vliegen nu minder makkelijk de wereld over.

De Turkse luchtvaartmaatschappijen Turkish Airlines en Pegasus Airlines hebben hun slots op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv officieel teruggegeven. De stap markeert opnieuw een dieptepunt in de betrekkingen tussen Turkije en Israël. Turkije was in 1949 het eerste overwegend islamitische land dat Israël erkende. In de jaren 90 kende de samenwerking op militair, economisch en politiek vlak een hoogtepunt. Maar sinds het aantreden van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zijn de relaties stelselmatig verslechterd.

In mei 2024 verbrak Turkije als reactie op de oorlog in Gaza alle handelsrelaties met Israël. Erdoğan noemde Hamas een ‘bevrijdingsbeweging’ en geldt als uitgesproken voorstander van de groep. Die politieke koers heeft ook directe gevolgen voor de luchtvaart: zowel Turkish Airlines als Pegasus Airlines schortten hun vluchten naar Israël op 10 oktober 2023 op. Die opschorting werd vervolgens twee keer verlengd tot in het voorjaar van 2025.

Definitief vertrek

Volgens Times of Israel hebben beide luchtvaartmaatschappijen inmiddels besloten zich permanent terug te trekken. De eerder behouden start- en landingsrechten in Tel Aviv zijn nu teruggegeven, wat duidt op het stopzetten van alle toekomstplannen richting Israël. Officiële verklaringen over deze beslissing zijn tot nu toe uitgebleven.

De Israëlische pers wijst op mogelijke politieke motieven achter het besluit. De verbinding tussen Tel Aviv en Istanbul was namelijk commercieel zeer succesvol. Alleen al in 2023 voerde Turkish Airlines bijna 5.200 vluchten uit op deze route en was daarmee op een gegeven moment de vierde grootste luchtvaartmaatschappij op Ben Gurion Airport. In drukke perioden werden tot wel zestien dagelijkse vluchten aangeboden.

Groot gemis

Voor veel Israëli’s betekende de route naar Istanbul toegang tot een wereldwijd netwerk: Turkish Airlines vliegt naar meer dan 360 bestemmingen in ruim 130 landen. Vergeleken daarmee is het netwerk van de Israëlische nationale luchtvaartmaatschappij El Al relatief beperkt. Het verdwijnen van Turkish en Pegasus is dan ook een flinke klap voor reizigers die afhankelijk waren van de Turkse overstaphub. Of en wanneer er weer Turkse luchtvaartmaatschappijen zullen terugkeren naar Israël, is op dit moment hoogst onzeker.