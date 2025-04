Zondag even helemaal stil op Schiphol

Op zaterdagavond 4 mei wordt het luchtverkeer in Nederland tijdelijk stilgelegd ter ere van de Nationale Dodenherdenking. Net als voorgaande jaren nemen alle civiele luchthavens en luchtverkeersdiensten maatregelen om een waardige herdenking mogelijk te maken.

Tussen 19.50 en 20.03 uur worden er geen startklaring afgegeven en is het stil in het Nederlandse luchtruim. Tijdens het herdenkingsmoment van 20.00 uur tot 20.03 uur wordt er bovendien niet getaxied of geland op Nederlandse luchthavens.

Vliegtuigen die onderweg zijn naar onder meer Schiphol en die vóór 20.00 uur nog niet zijn geland, stellen hun eindnadering uit en blijven op een hoogte van ruim twee kilometer of hoger in een zogeheten holding pattern wachten. Op die manier wordt de traditionele twee minuten stilte landelijk gerespecteerd, ook in de lucht.

Naast de algemene pauze in het luchtruim zijn er ook aanvullende beperkingen ingesteld boven verschillende herdenkingslocaties. Zo is het luchtruim boven de Dam in Amsterdam gesloten van 18.55 tot 21.30 uur. Andere beperkingen gelden onder meer voor de Grebbeberg bij Rhenen (19.10–20.40 uur), Bloemendaal/Overveen (19.30–20.30 uur), Apeldoorn/Loenen (14.00–15.00 uur) en Soesterberg (11.30–12.30 uur). In deze zones is het niet toegestaan om onder een bepaalde hoogte te vliegen binnen een specifieke straal.