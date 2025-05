Airbus overtreft verwachtingen

Ondanks een daling in het aantal afgeleverde vliegtuigen en aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen, is Airbus het jaar sterker begonnen dan analisten hadden voorzien. De Europese vliegtuigfabrikant rapporteerde een stevige omzetgroei in het eerste kwartaal van 2025 en wist zijn winst aanzienlijk te verhogen.

De aangepaste winst voor rente en belastingen (EBIT) kwam uit op 624 miljoen euro, een stijging van acht procent ten opzichte van een jaar eerder. De totale omzet groeide met zes procent tot ruim 13,5 miljard euro. Vooral de divisies voor helikopters, defensie en ruimtevaart droegen bij aan dit positieve resultaat, waarmee de tegenvallende prestaties bij de commerciële vliegtuigleveringen werden gecompenseerd.

Airbus leverde in de eerste drie maanden van het jaar 136 passagiersvliegtuigen af, zes minder dan in dezelfde periode vorig jaar. CEO Guillaume Faury verklaarde dat het bedrijf kampt met hardnekkige knelpunten bij de aanvoer van onderdelen, waaronder motoren en vliegtuigstoelen. Hierdoor verwacht hij dat een groter deel van de leveringen opnieuw naar het einde van het jaar zal verschuiven.

Ondanks deze vertragingen houdt Airbus vast aan zijn doelstelling om in 2025 in totaal 820 commerciële toestellen te leveren. De productie van de populaire A320neo-serie, inclusief de langverwachte A321XLR, zal verder worden opgeschaald, al is de ambitie om 75 toestellen per maand te bouwen opgeschoven naar 2027 vanwege capaciteitsproblemen bij toeleveranciers.

Tegelijkertijd zorgt de dreiging van nieuwe handelsbeperkingen, onder meer door Amerikaanse douanebeleid, voor extra onzekerheid. Faury benadrukte dat mogelijke importtarieven de complexiteit en risico’s voor Airbus kunnen vergroten, al is het volgens hem nog te vroeg om concrete gevolgen in te schatten. Eerder maakten luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa en Chinese airlines al duidelijk dat zij geen ruimte zien voor extra importheffingen op nieuwe toestellen.

Ondanks deze geopolitieke spanningen reageerden beleggers positief op de kwartaalcijfers: het aandeel Airbus steeg in de nabeurshandel met ruim twee procent.