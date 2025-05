Bijzondere beelden boven Friesland | Video

Afgelopen maandagmiddag zagen Nederlanders buiten de Randstad een opmerkelijk vliegtuig overvliegen. Een Boeing KC-135R Stratotanker Amerikaanse luchtmacht vloog op enkele honderden meters over meerdere provincies. Er zijn nu prachtige beelden van.

De machine was afkomstig van RAF Mildenhall, Engeland. Daar is het 100th Air Refueling Wing gebaseerd waartoe de Boeing behoord. Maandagmiddag vloog het toestel van Leeuwarden via Ommen naar Nijmegen op een hoogte van slechts 1.600 voet, omgerekend nog geen vijfhonderd meter. Hierna klom het tankvliegtuig tot zevenduizend voet en vervolgde het haar route naar de Maasvlakte waarna het toestel terugvloog naar de Engelse basis.

Omrop Fryslân deelde verschillende beelden van ‘Operatie Chowhound’. Daarop zijn prachtige plaatjes te zien van de Nederlandse kust en de Friese Wadden. Land en water wisselen elkaar af en het blauw vloeit overal tussendoor. Ook de afgebakende stukjes weiland zijn duidelijk zichtbaar in de beelden vanuit de Stratotanker. De Amerikaanse luchtmacht voorzag bovendien enkele Nederlandse F-35’s, gestationeerd in Leeuwarden, van kerosine tijdens de vlucht.



Bekijk hier de prachtige beelden van Omrop Fryslân.

Ready 4 Duty

De ‘operatie Chowhound’-vlucht is niet de enige herdenkingsvlucht die deze week in Nederland plaatsvind. Zaterdag arriveert namelijk een bijzondere Dakota op Vliegbasis Eindhoven als onderdeel van de Navy to Victory Tour. Het gaat om een Douglas R4D-6S, genaamd ‘Ready 4 Duty’, van de Commemorative Air Force. Die machine brengt dan een driedaags bezoek aan de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV). Maandag 5 mei zal de Dakota ook Vliegbasis Gilze-Rijen aan doen.