Poetin vernoemt belangrijke luchthaven naar Sovjetdictator

De Russische president Vladimir Poetin heeft de naam van de luchthaven bij Volgograd veranderd naar een oude benaming. Per decreet hernoemde hij het vliegveld naar Stalingrad International Airport.

Poetin ondertekende het decreet terwijl hij een bezoek bracht aan de Zuidwest-Russische stad aan de Wolga. Met de hernoeming van het vliegveld naar Stalingrad, wil hij militairen eren. Zij wonnen 82 jaar geleden één van de belangrijkste veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarmee voorkwamen zij de Sovjet-Unie ten onder ging aan nazi-Duitsland.

Rusland bereidt momenteel de viering van het tachtigjarig jubileum van de overwinning op nazi-Duitsland voor. Het Rode Leger was van uiterst belang in de strijd tegen de Duitsers. Verschillende schattingen gaan ervan uit dat de Sovjets een kleine negen miljoen soldaten verloren om de Nazi’s te verslaan. Bovendien verloren nog eens dertien miljoen burgers het leven. Poetin benoemt dit reglmatig.

De overwinning wordt elk jaar op 9 mei herdacht met een grote militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Vroeger gebeurde dat met veel bombastisch vertoon, vele tanks en meerdere geavanceerde raketten. Sinds de oorlog in Oekraïne, is de parade een stuk soberder geworden. Bovendien herdenkt Poetin, vergezeld door de Wit-Russische dictator Lukashenka, de slag bij Stalingrad in Volgograd.

Stad van Stalin

Gouverneur Andrej Botsharov zei dat de naam van de luchthaven een verzoek was van veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en deelnemers aan de oorlog tegen Oekraïne. ‘Hun woord is voor mij de wet. Zo doen we dat’, antwoordde Poetin volgens het Russische staatspersbureau Tass. Het is niet de eerste rehabilitatie van Stalin waar Poetin zijn handen aan brandt, ook richtte hij meerdere standbeelden op voor de Sovjetdictator.

De grote stad aan de Wolga werd in 1961 omgedoopt tot Volgograd om de naam van de verafschuwde Sovjetdictator Jozef Stalin (1878-1953) te verwijderen. Onder zijn autoritaire bewind kwamen naar schatting tussen de negen en twintig miljoen mensen om het leven door onder meer executies, hongersnoden en strafkampen in Siberië.