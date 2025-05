Ryanair gewaarschuwd voor Chinese COMAC’s

Na eerdere provocatieve opmerkingen van Ryanair-topman Michael O’Leary heeft een Amerikaans congreslid gereageerd met een duidelijke waarschuwing.

Raja Krishnamoorthi, een Democratisch congreslid uit Illinois, schreef op 29 april een brief aan de topman van de Europese budgetvlieger. Volgens hem onderhoudt het Chinese COMAC nauwe banden met de Chinese overheid. Bovendien beweren de Amerikanen dat COMAC buitenlandse intellectuele eigendommen op onwettige wijze heeft verworven.

‘Met gepaste eerbied, Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen zouden een toekomstige aankoop van Chinese militaire bedrijven niet eens moeten overwegen,’ zei de brief van Krishnamoorthi, in handen van Reuters Persbureau. De Chinese overheid heeft meermaals ontkend dat haar commerciële bedrijven intellectueel eigendom stelen of dit gebruiken voor de ontwikkeling van Chinese militaire capaciteiten.

Uitspraken

O’Leary deed de uitspraken eind maart tegenover de Amerikaanse luchtvaart-nieuwssite skift.com. Destijds maakte hij gebruik van een van zijn favoriete onderhandelingstechnieken: deels publiekelijk de druk opvoeren en grove taal daarbij niet schuwen. ‘De Chinezen bouwen eigenlijk een “f**king” A320. Dus als het goedkoop genoeg is, tien tot twintig procent goedkoper dan de Airbus, dan bestellen we ‘m,’ aldus O’Leary.

Ryanair wacht nog altijd op vele 737 MAX-toestellen van Boeing. De machines van de Amerikaanse vliegtuigbouwer laten lang op zich wachten en de MAX 10 wacht zelfs nog op certificatie. O’Leary voegde daar bovendien aan toe de aankoop uit te stellen indien de importheffingen op Boeing-vliegtuigen gehandhaafd blijven.

Ondanks de provocerende uitspraken vanuit Ryanair, lijkt de kans op COMAC’s in Europa voorlopig onwaarschijnlijk. Zowel de EASA als de FAA hebben het toestel tot dusver niet gecertificeerd en ondernemen nauwelijks stappen in die richting. De Chinese weigering van Amerikaanse Boeing-vliegtuigen in China draagt daar niet aan bij.