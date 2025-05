Businessclass aan boord van A320neo?

De zogenaamde “Eurobusiness” is niet enorm geliefd onder reizigers. Passagiers betalen veel geld en krijgen daar soms amper iets extra’s voor terug. Lufthansa gaat er nu naar kijken aan boord van haar A320neo.

Lufthansa overweegt op dit moment enkele Airbus A320neo van businessclass stoelen te voorzien. Daarbij gaat het om stoelen in dezelfde stijl als de businessclass aan boord van widebody’s. Vooralsnog gaat het om een test. Mocht die goed uitpakken, dan voorziet Lufthansa het product wellicht aan boord van de hele vloot te installeren.

In eerste instantie gaat het vooral om routes ver weg. Lufthansa heeft meerdere bestemmingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die ze uitvoert met haar Airbus A320neo. De upgrade geldt daarom in eerste instantie enkel voor routes ‘met vier uur vliegtijd’ zoals Tel Aviv, Caïro of Amman. Volgens Lufthansa-topman Carsten Spohr doet de maatschappij dit om het ‘product te verbeteren’.

Inspiratie

Lufthansa is niet de eerste maatschappij in Europa die hiermee experimenteert. Nieuwe Star Alliance bondgenoot ITA Airways installeerde tevens volwaardige businessclass stoelen aan boord van enkele vliegtuigen. Ook Lufthansa-dochter Eurowings gaat ervaring opdoen met hoogwaardigere stoelen.

‘We hebben (…) besloten dat Eurowings zal leiden met een zogenaamde Full Recliner, zoals je die misschien kent uit de VS’, zei Spohr. Van deze stoel, die ‘aanzienlijk verder achterover kan leunen’, installeert Eurowings er slechts vier per rij. Eurowings wil het product testen op haar route tussen Berlijn en Dubai.

Mits de testen positief uitvallen bij de drie maatschappijen, kan Lufthansa ervoor kiezen het product verder uit te breiden. De Duitse maatschappij is hier voorzichtig in want er komen aspecten bij kijken ‘waar natuurlijk meteen heel andere investeringsbedragen, kansen en risico’s in het spel zijn’, aldus Spohr.