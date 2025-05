De Canadese zakenjetfabrikant Bombardier heeft het eerste kwartaal van 2025 afgesloten met een stevige omzetgroei. De fabrikant profiteerde van een stijging in het aantal geleverde toestellen en een toenemende vraag naar diensten zoals onderhoud.

Het gaat Bombardier voor de wind. In totaal leverde de vliegtuigbouwer in het eerste kwartaal 23 zakenjets af; drie meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee steeg de omzet op jaarbasis met 19 procent tot 1,42 miljard euro. De fabrikant uit Montréal verwacht dit jaar in totaal meer dan 150 toestellen af te leveren, tegenover een aantal van 146 in 2024.

Niet alleen het toenemende aantal leveringen van vliegtuigen draagt bij aan de groei. Ook de omzet uit aftermarket-diensten blijft stijgen. Bombardier investeert flink in zijn wereldwijde servicenetwerk. Zo opent het bedrijf binnenkort een nieuwe aftermarket-faciliteit in Abu Dhabi, en zijn er plannen voor een nieuwe verfafdeling bij Londen, die in 2026 operationeel moet zijn.

Optimisme ondanks onzekerheid

Topman Eric Martel toont zich optimistisch over de toekomst, ondanks economische spanningen en de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en onder andere Canada. ‘Wij zien meer kansen dan bedreigingen’, aldus de CEO. Volgens hem is het bedrijf ‘gedisciplineerd en strategisch’ te werk gegaan bij het opstellen van scenario’s voor de komende tijd. Voor heel 2025 mikt Bombardier op een omzet van meer dan 8,65 miljard euro en een vrije kasstroom van tussen de 467 en 748 miljoen euro. In 2024 bedroegen deze cijfers respectievelijk 8,10 miljard euro en 217 miljoen euro.

Ook defensie in beeld

Bombardier kijkt verder dan de civiele markt. Het bedrijf ziet ook kansen in defensiecontracten. Eerder liet de fabrikant al doorschemeren actief te willen zijn in de ontwikkeling van speciale missietoestellen, gebaseerd op zijn Global-serie. Deze toestellen kenmerken zich door snelheid en de lange reikwijdte en is daarmee bijvoorbeeld interessant als platform voor een militair toestel voor landen die de P-8 Poseidon van Boeing te groot vinden. Zo zou een dergelijk (martiem) patrouillevliegtuig ook voor Nederland een optie zijn.