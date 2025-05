Indigo-route naar Schiphol in onzekerheid

Na de aanslag in de betwiste regio Kashmir, escaleren de spanningen tussen India en Pakistan. Beide landen ondernemen stappen die luchtvaartmaatschappijen veel geld kosten, ook IndiGo loopt gevaar.

Een gevolg van de escalerende spanningen is de wederzijdse sluiting van het luchtruim voor elkaars maatschappijen. Zo zijn Indiase airlines als IndiGo niet langer welkom in Pakistan en vice versa. Air India, de maatschappij van het land met de meeste internationale verbindingen, verwacht aan de luchtruimsluiting ruim vijfhonderd miljoen euro te verliezen.

Door de sluiting van het luchtruim moeten maatschappijen extra afstanden afleggen. Air India bevestigde dat dit problemen zou opleveren met personeelsuren. Vluchten naar de V.S. en Canada overschrijden het maximaal aantal werkuren van piloten. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de Indiase overheid het luchtvaartmaatschappijen toestaat piloten langere uren te maken en hen een rustperiode te bieden.

Risico voor IndiGo

Ook IndiGo van de Nederlandse topman Pieter Elbers loopt risico. De maatschappij start komende zomer met vluchten naar Amsterdam en Manchester. Daarvoor zet de airline een gehuurde 787-9 van Norse Atlantic via een wetlease-contract in. De route tussen Europa en New Delhi gaat dwars over Pakistan heen, omvliegen betekent een aanzienlijk groter af te leggen afstand.

Desalniettemin lijkt IndiGo de plannen wel te gaan realiseren. De eerste periode van de luchtruimsluitingen geldt tot en met eind mei, waarna de overheden de situatie heroverwegen. Hoewel de tickets nog niet in de verkoop staan, is verder alles gereed voor een succesvolle lancering van de route. Woensdag 2 juli arriveert de maatschappij voor het eerst op Schiphol om vervolgens drie wekelijkse routes uit te voeren. De tijd zal het leren.