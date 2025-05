Ryanair dreigt Trump met annulering Boeing-order

Ryanair topman Michael O’Leary uitte flinke waarschuwingen aan het adres van de Trump-administratie met betrekking tot de importheffingen. Het zou Amerika’s vlaggenschip Boeing veel geld kunnen kosten.

Ryanair wacht nog altijd op vele Boeing 737 MAX’ uit Amerika. De dreiging met importheffingen vanuit het Trump-kamp heeft geleid tot aanzienlijke onzekerheid in de luchtvaartsector. De productieketen van deze sector is afhankelijk van onderdelen uit diverse landen; alleen al Boeing heeft leveranciers in meer dan vijftig landen wereldwijd. Importheffingen kunnen de prijs van Boeing-toestellen flink ophogen.

O’Leary, gefrustreerd door onzekerheid, wil duidelijkheid. In een brief gericht aan een lid van het Amerikaanse Congres dreigt hij de bestelling van Ryanair voor meer dan 330 vliegtuigen te annuleren. Deze order vertegenwoordigt een waarde van ruim dertig miljard Amerikaanse dollar (circa €26,5 miljard).

‘Als de Verenigde Staten dit ondoordachte plan doorzetten en daadwerkelijk importheffingen invoeren, en als deze heffingen de prijs van de export van Boeing-toestellen naar Europa wezenlijk beïnvloeden, kunnen we zeker onze huidige bestellingen bij Boeing heroverwegen en de mogelijkheid deze bestelling elders te plaatsen,’ aldus O’Leary in een brief aan de Amerikaanse wetgever ingezien door Reuters persbureau.

Impact

Het is de vraag of deze dreigbrief daadwerkelijk impact gaat hebben. Ryanair heeft zich sinds lange tijd gecommitteerd aan Boeing, wat de maatschappij vele voordelen oplevert. Behalve goedkopere vliegtuigen, bespaart Ryanair ook bij het opleiden van cabinepersoneel, technici en onderhoud. Een nieuwe partner zou Ryanair daarom veel geld kosten.

Bovendien heeft de andere grote fabrikant, Airbus, momenteel lange wachtrijen voor het leveren van nieuwe vliegtuigen. Hoewel de Ryanair-topman afgelopen week opperde Chinese COMAC-toestellen te bestellen, zijn deze vooralsnog niet gecertificeerd in Europa. De huidige mondiale spanningen bieden dit proces eveneens weinig perspectief.