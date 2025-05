Airline hervat route naar Rusland

De Israëlische airline El Al heeft afgelopen donderdag de route tussen Tel Aviv, de hoofdstad van Israël, en Moskou Domodedovo International Airport (Rusland) hervat.

Op deze vlucht LY611 zette de luchtvaartmaatschappij een Boeing 737-900 in, registratie 4X-EHH. De machine steeg 8:25 uur lokale tijd in zuidwestelijke richting op vanuit Tel Aviv. Daarna werd een bocht richting het noorden gemaakt waarna Cyprus en Turkije gepasseerd werden. Daarna zette de 737 via Oost-Europa, ten westen van de Zwarte Zee en langs de grens met Oekraïne, de route richting de Russische hoofdstad voort. Uiteindelijk vloog het toestel om Wit-Rusland heen waarna bijna vijf uur na take-off geland werd op Domodedovo International Airport. Na circa twee uur vertrok de 737 weer in de richting van Tel Aviv.

Na vier maanden hervatte El Al de route Tel Aviv-Moskou Domodedovo en vice versa © Flightradar24.com

Tijdelijke opschorting van route

Sinds eind vorig jaar schortte El Al deze route tijdelijk op wegens ‘ontwikkelingen’ in het Russische luchtruim. Dat deed de airline naar aanleiding van de crash van een Embraer E190 van Azerbeidzjan Airlines, veroorzaakt door de Russische afweer. Het toestel, dat onderweg was vanuit de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku naar het Russische Grozny, stortte neer nabij Aktau, een stad in Kazachstan. Bij de crash kwamen 38 mensen om het leven.

Veiligheidssituatie opnieuw beoordeeld

El Al zegt volgens Aviation24.be dat het besluit om de route te hervatten is genomen na het opnieuw beoordelen van de omstandigheden en overleg met de relevante autoriteiten. De airline vliegt meerdere keren per week tussen Tel Aviv en Moskou. Op sommige dagen worden zelfs twee vluchten uitgevoerd.