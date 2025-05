Dure gevolgen na onjuist onderhoud aan KLM 787’s

KLM moet noodgedwongen vluchten met haar Boeing 787’s annuleren, omdat het onderhoud aan de toestellen niet volgens het boekje gedaan is.

De fout zit hem in een onderdeel dat gebruikt wordt tijdens het tanken van de machines. Deze is vergelijkbaar met dat van de 777’s. ‘Hoewel dit onderdeel identiek is aan dat van de Boeing 777, waarvoor de procedure wel correct is, geldt voor de 787-modellen een andere instructie. KLM heeft daarom besloten de onderhoudswerkzaamheden aan de zeven betrokken 787-toestellen zo snel mogelijk volgens de correcte voorschriften uit te voeren’, aldus een woordvoerster van KLM bij BNR. De zegsvrouw stelt de veiligheid niet in het geding is (geweest). De Dreamliners blijven aan de grond staan en krijgen versneld onderhoud.

Zeven Dreamliners

Het gaat om totaal zeven toestellen. Zowel de 787-9’ als de -10’s zijn getroffen. Dat blijkt uit dat vandaag drie vluchten geannuleerd zijn. Het betreft volgens de website van Schiphol vlucht KL611 naar het Amerikaanse Chicago, KL615 naar de relatief nieuwe bestemming Portland (Verenigde Staten) en KL685 naar Mexico City. In totaal zijn bijna 650 reizigers hiervan de dupe geworden. ‘Waar mogelijk wordt een vervangend vliegtuig ingezet. Als dat niet lukt, worden passagiers omgeboekt naar een andere vlucht, zodat zij hun bestemming kunnen bereiken met zo min mogelijk overlast’, aldus de woordvoerster.

Toch geen annulering?

Hoewel de woordvoerster van KLM bij RTL er eerst vanuit ging dat de vluchten vandaag niet meer zouden vertrekken, is dat inmiddels bijgesteld naar forse vertragingen. De vluchten naar de Amerikaanse steden vertrekken naar verluidt drie tot vijf uur later, terwijl de vlucht naar Mexico City een dag later aanvangt.