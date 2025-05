Museum doet unieke luchtvaartstukken in de verkoop

Het Nederlands Transport Museum (NTM) in Nieuw-Vennep veilt een groot aantal stukken, afkomstig uit de eigen collectie. Dit gebeurt via een online veiling, waarbij op de diverse kavels tot 14 mei geboden kan worden.

Sinds de noodgedwongen sluiting van het Transport Museum zijn veel stukken teruggegaan naar de oorspronkelijke eigenaar. Arno van der Holst, directeur van het NTM: ‘Het Transport Museum was een samenwerking van meer dan dertig stichtingen, die hun trotse bezit hadden ondergebracht op de museumlocatie in Nieuw-Vennep. Nu het museum is opgehouden te bestaan, zijn we bezig met de ontvlechting ervan. Veel museumstukken zijn teruggegaan naar de rechtmatige eigenaren.’ Replica van Fokker Spin en F.VIIb/3m in het Nederlands Transport Museum © Leonard van den Broek

Naast de inbreng van de diverse stichtingen, heeft het museum tijdens haar bestaan ook een eigen collectie opgebouwd. Gevleugelde eigendommen van het museum zijn onder meer een Douglas DC-2 en een replica op ware grootte van een Fokker F.VIIb/3m. Deze replica is gebruikt voor “Vliegende Hollanders”, een televisieserie over Nederlandse luchtvaartpioniers.

Van der Holst: ‘De DC-2 is echt uniek. Helaas moeten we dat vliegtuig ook verkopen. We doen nu een poging om het iconische toestel in een museale omgeving onder te brengen. Als dat niet lukt dan is veilen het laatste middel om een nieuwe baas voor de machine te vinden. We willen er echt op toezien dat de DC-2 een goed onderkomen krijgt.’ De DC-2 in het Nieuw-Venneper museum heeft in de jaren dertig als passagiersvliegtuig gevlogen in de Verenigde Staten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het dienst als transportvliegtuig bij de Australische luchtmacht. Vele jaren later kwam het toestel in delen naar Nederland. In 2018 doneerde de voormalige eigenaar het vliegtuig aan het NTM. Douglas DC-2 in het Nederlands Transport Museum © Leonard van den Broek

Enkele rollende topstukken hebben wel al hun weg gevonden naar musea of stichtingen. Van der Holst: ‘De TEE trein wordt ondergebracht bij een stichting. En de Superbus van Wubbo Ockels gaat naar het Nationaal Bus Museum in Hoogezand.’ De resterende vliegende, rijdende en varende museumstukken worden geveild. De opbrengst zal onder meer gebruikt worden voor een werkplaats, als onderkomen voor de vele vrijwilligers. Voor serieuze bieders is er op 9 mei een kijkdag in het Transport Museum. Een tweede veiling staat gepland voor juni 2025.