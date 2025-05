Mogelijk annuleert Finnair meer vluchten naar Schiphol

Hoewel afgelopen vrijdag een groot aantal Finnair-vluchten geannuleerd werd, is voor komende maandag opnieuw een soortgelijke staking aangekondigd.

Dat laat de vakbond Finnish Aviation Union (IAU) weten. Finnair kan nog niet zeggen welke gevolgen de staking gaat hebben. De luchtvaartmaatschappij laat wel weten dat ‘het waarschijnlijk is dat als de staking daadwerkelijk plaatsvindt, deze ook op maandag tot verstoringen zal leiden’. Door de stakingen bij het vliegtuigonderhoud, grondafhandeling en de catering ondervinden vluchten daarvan de gevolgen.

The Finnish Aviation Union IAU has announced industrial action at Helsinki Airport, causing extensive disruptions to Finnair traffic on Monday, 5 May. Read more: https://t.co/dIsJNmanvt pic.twitter.com/7VZc7T1fiw