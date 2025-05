Overweging verlaging ticketprijs op KLM-route

Ondanks de politieke veranderingen in de Verenigde Staten van de afgelopen maanden, ziet Ben Smith, topman van Air France-KLM, de schade op vluchten van en naar dat land nog enigszins beperkt worden.

Sterker nog, in het eerste kwartaal zaten de Air France- en KLM-vliegtuigen voller. Het zijn voornamelijk de Amerikaanse reizigers die op deze route oververtegenwoordigd zijn. Zij hebben de Franse hoofdstad Parijs meermaals als eindpunt en gebruiken Schiphol voor hun transfer. De boekingen van Europeanen namen in het tweede kwartaal van dit jaar af met 2,4 procent. ‘De vraag naar economyclass-stoelen daalt enigszins, want we zien dat de consument nog afwachtend is richting de VS’, aldus Smith in gesprek met De Telegraaf.

Donkere wolken

Desondanks heeft Air France-KLM nog steeds te maken met rode cijfers. Het operationele verlies bedroeg 199 miljoen euro, al lag dat een jaar eerder nog bijna 100 miljoen hoger. Het zijn de gevolgen van stijgende kosten voor materieel, personeel en de havengelden. De brandstofprijs lag echter lager, wat resulteerde in een voordeel van 45 miljoen euro, constateert Steven Zaat, de financiële topman van het concern. ‘Alle onrust rond de VS zorgt nu voor een lage olieprijs. Het lijkt nu op een zachte landing’, zegt hij.

Goedkopere tickets?

Smith ziet dat bestemmingen elders in de wereld, zoals in Azië en Afrika, de afname van de boekingen van vluchten van en naar de VS compenseren. De boekingen namen daar met negen procent toe. Toch blijft de VS een belangrijke markt voor Air France-KLM. De topman wil er alles aan doen om de (Europese) vraag weer te laten stijgen. ‘Mocht de vraag achterblijven, dan zullen we voorzichtig de prijs verlagen’, aldus Smith.