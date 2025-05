Vliegen naar het mooiste eiland van Europa | Report

Op zo’n vier uur vliegen vanaf Schiphol ligt midden in de Atlantische Oceaan het eiland Madeira. Het is een autonome regio van Portugal. De archipel bestaat uit acht eilanden, waarvan alleen Madeira en Porto Santo zijn bewoond. De eilanden liggen een stuk noordelijker dan de Canarische Eilanden. Dat maakt ze minder geschikt om er te overwinteren, maar het milde klimaat is in de andere seizoenen heerlijk. Madeira, dat een vulkanische oorsprong heeft, is vooral beroemd om zijn bloemen en wijn. Up in the Sky verbleef er een week en dat is eigenlijk te kort om alles te kunnen zien. Daarom slechts een kleine sfeerimpressie van dit mooiste eiland van Europa.

Gevaarlijk

Wie naar Madeira op vakantie wil heeft de keuze uit verschillende luchtvaartmaatschappijen. Deze zomer vliegen Transavia, TUI en easyJet rechtstreeks naar het bloemeneiland. Up in the Sky vloog met TAP via Lissabon. Dat is vaak goedkoper, maar duurt wat langer. De luchthaven heet officieel Aeroporta Nacional da Madeira Cristiano Ronaldo en is vernoemd naar de beroemde voetballer. Het vliegveld ligt tien kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Funchal. Het heeft de naam tot de gevaarlijkste luchthavens van Europa te behoren. Dat komt vooral door het verleden. In november 1977 kwamen 131 passagiers om het leven toen een Boeing 727 van TAP niet op tijd tot stilstand kwam op de baan. Een maand later ging het opnieuw mis. Een Zwitserse Caravelle van SATA stortte bij de nadering van de luchthaven in zee. Er waren 36 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Uitdagend

In het jaar 2000 is de startbaan verlengd van 1.600 naar 2.780 meter. Die verlenging is gedeeltelijk op palen gebouwd en ziet er bijzonder uit. Gevaarlijk is het vliegveld niet meer, het is echter soms nog wel lastig voor de vliegers. Dat komt vooral door de wat hogere ligging, pal aan zee en dicht tegen een berg aan met valwinden. De lokale weercondities maken het af en toe een uitdaging. Die is niet onoverkomelijk, zeker als een vlieger er vaker op vliegt. Vroeger mocht altijd een poging gedaan worden om te landen als de wind buiten de limieten was, maar tegenwoordig wordt er geen klaring meer gegeven om een nadering te beginnen.

Spectaculair

De Portugese overheid heeft familiarization verplicht. Dat betekent dat vliegers, die op Madeira willen vliegen, aan de bak moeten in de simulator of live met een instructeur. Bij Transavia krijgt alleen de gezagvoerder de training. Die bestaat uit visuals vliegen met verschillende windrichtingen en sterktes. De nadering vanuit zuidelijke richting kan niet in een rechte lijn. Vandaar dat het vliegtuig een scherpe bocht moet maken vlak voor de landing. Dat ziet er van een afstandje spectaculair uit. Op Youtube zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden. De dichtstbijzijnde uitwijkluchthaven bevindt zich 500 kilometer zuidelijker op de Canarische Eilanden. Het vliegveld van Porto Santo is te klein.

Fraaie spotterslocatie op Madeira Airport © Remco de Wit

Ponta do Sol © Remco de Wit

Piscinais Naturais in Porto Moniz © Remco de Wit

Standbeeld van Sisi in Funchal © Remco de Wit

Overkant

Hoewel de luchthaven niet erg druk is, zullen vliegtuigspotters de prachtige fotolocaties zeker waarderen. De ruimte bij de terminal van het vliegveld is beperkt. Sommige goedkopere autoverhuurbedrijven zijn daarom in een dorpje aan de overkant van de startbaan gesitueerd. Een kleine bus brengt je daarheen. De pret kan beginnen. De Via Rapida bevindt zich aan de zuid- en oostkant van het eiland. Het is een soort snelweg met twee rijbanen met elk twee rijstroken. Up in the Sky verbleef in een hotel in Ponta do Sol, een leuk kustplaatsje een halfuur ten westen van de hoofdstad . Net als op de Canarische Eilanden kan het weer aan de zuidkant van het eiland beduidend beter zijn dan aan de noordkant. Iets om rekening mee te houden bij het kiezen van een accommodatie.

Afwisselend

Het landschap op Madeira is enorm afwisselend. Bosrijke valleien, rotsachtige kusten, woestijnlandschap, dorpjes met tuinen en bermen vol bloemen en hoge bergen wisselen elkaar in rap tempo af. De hoogste berg is de 1.862 meter hoge Pico Ruivo. Je kunt met de auto via een kronkelweg een aardig eind die kant op komen. Het laatste stuk gaat te voet. De berg is vaak omgeven door wolken maar in de ochtend heb je de grootste kans op een helder panorama. In het noordwesten liggen de Piscinais Naturais in Porto Moniz. Het zijn een soort natuurlijke zwembaden, die bij vloed voorzien worden van nieuw water.

Hoofdstad

Funchal is de hoofdstad van Madeira. Er wonen in deze vrij compacte stad zo’n 100.000 mensen. De haven wordt jaarlijks aangedaan door een kleine 300 cruiseschepen. Een standbeeld herinnert aan keizerin Elisabeth van Oostenrijk, beter bekend onder de naam Sisi. Zij woonde hier enige tijd. Voetballiefhebbers gaan natuurlijk naar het museum van Ronaldo. De Portugese sterspeler is op het eiland geboren. Funchal heeft een kabelbaan, maar je kunt ook via een smalle weg met de auto naar boven. Bij Monte is het uitzicht adembenemend. Er bevindt zich ook een van de beroemde tuinen, de Jardim Tropical. Vanaf Monte kun je met een korfslee voorzien van twee stuurmannen naar beneden sjezen. Toeristen zijn er gek op.

Jardim Tropical © Remco de Wit

Eiland vol bloemen © Remco de Wit

Jardines Palheiro © Remco de Wit

Jardim Tropical © Remco de Wit

Uitzichten

Bij villawijk Monte is nog een tweede tuin, de Quinta Jardins do Imperador. Het is een klein park met mooie uitzichten waar je in een half uur doorheen loopt. Het hoofdgebouw kan wel een opknapbeurt gebruiken. De tuin schijnt inmiddels (permanent?) gesloten te zijn. Van een heel andere orde is de Ponta de Sao Lourenco in het uiterste oosten van Madeira. Dit langgerekte schiereiland valt op door bijzondere lavarotsen. Er groeit vrijwel niets en de zee beukt tegen de kliffen. De wandeling naar de uiterste oostpunt duurt heen en terug drie tot vier uur. Zorg voor voldoende water en bescherming tegen de zon, die hier genadeloos schijnt. Op het schiereiland ligt ook een klein zandstrand Prainha.

Huisjes

Natuurlijk mogen in dit beknopte overzicht die kleine kleurige huisjes in de vorm van de letter A niet ontbreken. Zij zijn een soort handelsmerk van Madeira, je vindt ze op veel ansichtkaarten. Deze Casas de Colmo hebben een rieten dak en zijn rood, wit en blauw van kleur. Zij bevinden zich in Santana aan de noordkust van het eiland. Het is een van de fraaiste plaatsjes. Andere hoogtepunten zijn de laurierbossen bij Rabacal, vulkaangrotten bij Sao Vicente en het moeraslandschap bij de Pico Ruivo do Paul. Ten oosten van Funchal liggen de unieke Jardines Palheiro. Deze tuin is in handen van een Engelse wijnhandelaarsfamilie.

Decor

Het aangename milde klimaat, de enorme afwisseling in landschap, prachtige wandelmogelijkheden en boeiende excursies: Madeira biedt het allemaal in een decor vol bloemen. Alleen wie puur gaat voor strandvertier kan beter een andere bestemming kiezen. Is Madeira het mooiste eiland van Europa? Om die vraag te beantwoorden kun je het bloemeneiland het beste zelf met een bezoek vereren met een soms spectaculaire landing of start als bonus. Je krijgt er geen spijt van.